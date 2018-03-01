بمناسبة عيد المرأة تنظيم حفل على شرف نزيلات دار المسنين عين الشق بحضور عامل المنطقة ﻿

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ترأس منير حمو عامل عمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، صباح أمس الجمعة، حفلا على شرف نزيلات دار المسنين عين الشق.

شوف تيفي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ترأس منير حمو عامل عمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، صباح أمس الجمعة، حفلا على شرف نزيلات دار المسنين عين الشق.

وحسب مصادر شوف تيفي فإنه وخلال هذا الحفل، وُزعت عدة هدايا على نزيلات دار المسنين، كما نظمت جمعية بسمة لرعاية الأسرة، حفل غذاء على شرفهن تخللته فقرات تنشيطية أدخلت البسمة والفرحة على وجوه المؤسسة، هذا الحفل يندرج ضمن تظاهرة احتفالية بالعنصر النسوي نظمتها العمالة يومي 8 و 9 مارس الجاري تحت عنوان ''إبراز دور المرأة في تعزيز التنمية البشرية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ''.

ومن جهتها، أكدت هند حنين رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق في تصريح للصحافة، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية الاحتفاء بنزيلات دار المسنين من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعمالة، من خلال تنظيم صبيحة لفائدة النزلاء عامة والنزيلات خاصة، مع الحرص على إعطاء الاحتفال لمسة نسائية خاصة .

وقالت إن تنظيم زيارة في شكل صبيحة لفائدة نزيلات هذه المؤسسة ، يروم تعزيز صلة الرحم معهن ، مع الوقوف على الحاجيات المتعلقة بالأدوية والخدمات، وكل المجالات التي يمكن أن تتدخل فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو السلطات المحلية أو المحسنين أو التعاون الوطني .