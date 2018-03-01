المغرب يتوج بالذهب في بطولة الجائزة الكبرى للجيدو بأكادير ﻿

توجت البطلة المغربية أسماء نيانغ، قبل قليل، بالميدالية الذهبية لوزن 70- كلغ سيدات برسم بطولة الجائزة الكبرى للجيدو التي تجرى بمدينة أڭادير.

'' شوف سبور''

توجت البطلة المغربية أسماء نيانغ، قبل قليل، بالميدالية الذهبية لوزن 70- كلغ سيدات برسم بطولة الجائزة الكبرى للجيدو التي تجرى بمدينة أڭادير.

وجاء فوز نيانغ بالذهب بعد فوزها في المباراة النهائية على وصيفة بطلة العالم و المصنفة 11 عالميا البورتوريكية ماريا بيريز بالإقصاء (هانسوكوماكي)، لتحقق المدالية السابعة في جولات الدوري العالمي للجيدو و ذهبيتها الثانية في الدوري بعد بطولة دوسلدورف بألمانيا 2014.

هذا ومن المنتظر أن يحتضن المغرب ثلاث دوريات عالمية في اللعبة وهي الجائزة الدولية الكبرى للجودو لسنوات 2018 و2019 و2020 بالإضافة إلى بطولة العالم في الجودو للشبان في العام 2019 ثم بطولة إفريقيا للجودو في العام 2020.