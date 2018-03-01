لائحة جنوى تعرف حضور الياميق واستمرار غياب تاعرابت ﻿

كشف دافيدي بالارديني، مدرب فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، عن لائحة اللاعبين المشاركين في مباراة الجولة الـ28 أمام فريق أسي ميلان.

شوف سبور

كشف دافيدي بالارديني، مدرب فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، عن لائحة اللاعبين المشاركين في مباراة الجولة الـ28 أمام فريق أسي ميلان.

وعرفت اللائحة حضور اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي جواد الياميق واستمرار غياب عادل تاعرابت مقابل عودة المهاجم جيوسيبي روسي.

القائمة الكاملة لجنوى:

بيرين - سبولي - بيرتولاتشي - لابادولا - روسيتيني - بيراتشي - غالابينوف - الياميق - ميغليوري - بانديف - روسي - لازوفيتش - بيسا - ريغوني - بيريرا - زيما - أوميونغا - ميديروس - جيو روسي - زوكانوفيتش - هيلمارك - لاكسالت.