بعد الهزيمة أمام حسنية أكادير.. هذا ما قاله غاريدو ﻿

بعد الهزيمة المدوية للرجاء البيضاوي أمام حسنية أكادير بهدف لصفر بملعب الأخير برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية، أكد الإسباني خوان كارلوس غاريدو عقب نهاية اللقاء مساء يومه السبت أن

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بعد الهزيمة المدوية للرجاء البيضاوي أمام حسنية أكادير بهدف لصفر بملعب الأخير برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية، أكد الإسباني خوان كارلوس غاريدو عقب نهاية اللقاء مساء يومه السبت أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة، غير أن الحظ لم يحالفهم في تسجيل أهداف.

و أضاف غاريدو خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة قائلا « على الرغم من أن اللياقة البدنية كانت جيدة لدى اللاعبين، إلا أنه تأثرنا ببعض الغيابات بداعي الإصابة »، وأضاف غاريدو « لعبنا حتى الدقيقة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز، أعتقد أنه في الخمسة عشر دقيقة الأخيرة قمنا بكل شيء مقارنة بالخصم، و هو ما يؤكد أن اللياقة لدى اللاعبين كانت جيدة ».

وأكد غاريدو في تصريحه « رغم الهزيمة إلا أنه لا شيء حسم بخصوص هوية الفائز بالبطولة الوطنية، هناك مجموعة من المباريات المتبقية سنواصل حظوظنا من أجل الفوز باللقب ».