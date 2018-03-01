 بعد الهزيمة أمام حسنية أكادير.. هذا ما قاله غاريدو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ماركا تصف كريستيانو رونالدو بالـحيوان | دولي

''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان''

بالفيديو..هذه أول انطلاقة ل TGV من محطة القطار بطنجة‎ | بووز

بالفيديو..هذه أول انطلاقة ل TGV من محطة القطار بطنجة‎

صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض .. والقضية فيها جثة جنين من علاقة غير شرعية | مجتمع

صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض ..

بالفيــديو.. ســــابقة ولأول مرة.. مذيعة محجبة على الشاشات الأمريكية (تفاصيل مثــيرة) | دولي

بالفيــديو.. ســــابقة ولأول مرة.. مذيعة محجبة على الشاشات الأمريكية (تفاصيل مثــيرة)

بمناسبة عيد المرأة تنظيم حفل على شرف نزيلات دار المسنين عين الشق بحضور عامل المنطقة | مجتمع

بمناسبة عيد المرأة تنظيم حفل على شرف نزيلات دار المسنين عين الشق بحضور عامل المنطقة

بعد عملية التجميل لي قام بيها الدكتور التازي .. شوفو الوجه الجديد للطفلة آية لي تعرضات للتشرميل على يد زميلتها بالقنيطرة | مجتمع

بعد عملية التجميل لي قام بيها الدكتور التازي .. شوفو الوجه الجديد للطفلة آية لي تعرضات للتشرميل على

مقبرة بالحاجب كل عام كتغرق بسبب البنية التحتية الهشة | مجتمع

مقبرة بالحاجب كل عام كتغرق بسبب البنية التحتية الهشة

شوفو شنو وقع لمعلم تحرش بجموعة من تلميذاته | دولي

شوفو شنو وقع لمعلم تحرش بجموعة من تلميذاته

حادث تصادم بين سيارتين يودي بحياة سيدة بفاس | حوادث و حقوق

حادث تصادم بين سيارتين يودي بحياة سيدة بفاس

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

بعد الهزيمة أمام حسنية أكادير.. هذا ما قاله غاريدو

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 23:03 بعد الهزيمة أمام حسنية أكادير.. هذا ما قاله غاريدو | سبور
بعد الهزيمة أمام حسنية أكادير.. هذا ما قاله غاريدو
بعد الهزيمة المدوية للرجاء البيضاوي أمام حسنية أكادير بهدف لصفر بملعب الأخير برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية، أكد الإسباني خوان كارلوس غاريدو عقب نهاية اللقاء مساء يومه السبت أن

شوف سبور

بعد الهزيمة المدوية للرجاء البيضاوي أمام حسنية أكادير بهدف لصفر بملعب الأخير برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية، أكد الإسباني خوان كارلوس غاريدو عقب نهاية اللقاء مساء يومه السبت أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة، غير أن الحظ لم يحالفهم في تسجيل أهداف.

و أضاف غاريدو خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة قائلا « على الرغم من أن اللياقة البدنية كانت جيدة لدى اللاعبين، إلا أنه تأثرنا ببعض الغيابات بداعي الإصابة »، وأضاف غاريدو « لعبنا حتى الدقيقة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز، أعتقد أنه في الخمسة عشر دقيقة الأخيرة قمنا بكل شيء مقارنة بالخصم، و هو ما يؤكد أن اللياقة لدى اللاعبين كانت جيدة ».

وأكد غاريدو في تصريحه « رغم الهزيمة إلا أنه لا شيء حسم بخصوص هوية الفائز بالبطولة الوطنية، هناك مجموعة من المباريات المتبقية سنواصل حظوظنا من أجل الفوز باللقب ».

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور غاريدو الندوة الصحفية الرجاء حسنية أكادير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص: تقرير أسود من لجنة الإفتحاص على هذه الجامعات الرياضية | سبور

خاص: تقرير أسود من لجنة الإفتحاص على هذه الجامعات الرياضية

المغرب يتوج بالذهب في بطولة الجائزة الكبرى للجيدو بأكادير | سبور

المغرب يتوج بالذهب في بطولة الجائزة الكبرى للجيدو بأكادير

هذا ما قاله مدرب منتخب البرتغال عن مواجهة المغرب في مونديال روسيا | سبور

هذا ما قاله مدرب منتخب البرتغال عن مواجهة المغرب في مونديال روسيا

لائحة جنوى تعرف حضور الياميق واستمرار غياب تاعرابت | سبور

لائحة جنوى تعرف حضور الياميق واستمرار غياب تاعرابت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قالوا الفنانين على أغنية سعد لمجرد غزالي‎ | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

بالفيديو..شوفو أشنو قالوا الفنانين على أغنية سعد لمجرد ''غزالي''‎

واش فرسك..هذه مخاطر سماعات الأذن | واش فراسك

واش فرسك..هذه مخاطر سماعات الأذن

نساء وجدة يحتفلن بعيد المرأة بهذه الطريقة | خارج البلاطو

نساء وجدة يحتفلن بعيد المرأة بهذه الطريقة

بالفيديو..قنطرة زواغة بفاس غرقات و المواطنين يوجهون رسائل قوية للمنتخبين..شوفو أشنو واقع | خارج البلاطو

بالفيديو..قنطرة زواغة بفاس غرقات و المواطنين يوجهون رسائل قوية للمنتخبين..شوفو أشنو واقع

﻿

آخر المستجدات

ماركا تصف كريستيانو رونالدو بالـحيوان | دولي
منذ 8 دقائق

''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان''

بالفيديو..هذه أول انطلاقة ل TGV من محطة القطار بطنجة‎ | بووز

بالفيديو..هذه أول انطلاقة ل TGV من محطة القطار بطنجة‎

صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض .. والقضية فيها جثة جنين من علاقة غير شرعية | مجتمع

صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض ..

بالفيــديو.. ســــابقة ولأول مرة.. مذيعة محجبة على الشاشات الأمريكية (تفاصيل مثــيرة) | دولي

بالفيــديو.. ســــابقة ولأول مرة.. مذيعة محجبة على الشاشات الأمريكية (تفاصيل مثــيرة)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.