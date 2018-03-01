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مطعم كيعطيك ماكلا فابور لكن بشرط وحيد ..

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 22:40 مطعم كيعطيك ماكلا فابور لكن بشرط وحيد .. | دولي
مطعم كيعطيك ماكلا فابور لكن بشرط وحيد ..
يسمح مطعم ياباني يدعى ميراي شوكودو يقع بمنطقة جينبوتشو في طوكيو، بدخول من ليس معهم مال ليحصلوا على وجباتهم مقابل العمل في المطعم.

شوف تيفي

يسمح مطعم ياباني يدعى ميراي شوكودو يقع بمنطقة جينبوتشو في طوكيو، بدخول من ليس معهم مال ليحصلوا على وجباتهم مقابل العمل في المطعم.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يمكن لزبائن المطعم إما دفع ثمن طلباتهم نقداً، أو اختيار العمل لمدة 50 دقيقة حيث يُطلب من المستفيدين استلام الطلبات وتنظيف الأطباق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبرمجة السابقة، سيكاي كوبايشي (32 عاماً) هي من قامت بتصميم المطعم الذي افتُتح في عام 2016، بهدف أن تتيح المجال للفقراء الذين لا يستطيعون عادة تحمل تكلفة وجبات المطاعم.

 

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