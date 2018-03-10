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خاص .. صورة نادرة للراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس رفقة فريق جمعية الحليب

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 22:25 خاص .. صورة نادرة للراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس رفقة فريق جمعية الحليب | بوليتيك
خاص .. صورة نادرة للراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس رفقة فريق جمعية الحليب
توصلت قناة شوف سبور، اليوم الأحد، بصورة نادرة تعود للراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس رفقة فريق جمعية الحليب خلال موسم 84/83 عندما كان يمارس آنذاك في القسم الوطني الثاني.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

توصلت قناة شوف سبور، اليوم السبت، بصورة نادرة تعود للراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس رفقة فريق جمعية الحليب خلال موسم 84/83 عندما كان يمارس آنذاك في القسم الوطني الثاني.

وتعود المباراة خلال نهائي كأس العرش الذي جمع فريق جمعية الحليب أمام فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والذي انتهى لصالح فريق الحليب عن طريق ركلات الجزاء عرفت تألق الحارس حامي الدين عمر بعدما تمكن من صد الركلة الأخيرة التي أعلنت عن تتويج فريقه بالكأس الفضية.

فيما يلي التشكيلة الرسمية التي شاركت في المباراة :

حراسة المرمى : حامي الدين عمر
الدفاع : الزيتوني / جواد / بومليك / حاريث
وسط الميدان : جلباط / مماريس/ عبد المجيد كرومي /
الهجوم : / الحسن / توفيق /أنيس

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الملك محمد السادس الحسن الثاني جمعية الحليب

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