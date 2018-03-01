مول الفيسبوك مشا فيها.. شركة هواتف كندية تتهمه بالسرقة والقضية وصلات للقضاء ﻿

اتهمت شركة Blackberry الكندية شركة فيسبوك لصاحبها مارك زوكربيرغ، وذلك بتهمة سرقة ملكيتها الفكرية فيما يتعلق بتقنيات الدردشة، وذلك في تطبيقاتها الثلاثة: واتساب، وإنستغرام، وماسنجر.

شوف تيفي

اتهمت شركة Blackberry الكندية شركة فيسبوك لصاحبها مارك زوكربيرغ، وذلك بتهمة سرقة ملكيتها الفكرية فيما يتعلق بتقنيات الدردشة، وذلك في تطبيقاتها الثلاثة: واتساب، وإنستغرام، وماسنجر.

وحسب وسائل إعلام دولية، فإن شركة الهواتف رفعت دعوى قضائية بحر الأسبوع الجاري لمتابعة مدير شركة فيسبوك بالتهمة المنسوبة إليه قائلة « فيسبوك طوَّرت تطبيقاتها للدردشة انطلاقاً من التقنية الحصرية الخاصة بأجهزة بلاكبيري ».

وقالت سارة ماكيني، المتحدثة باسم الشركة الكندية: ''لجأنا إلى القضاء ضد فيسبوك وتطبيقاتها، بعد سنوات من الحوار''. وتابعت: ''كان لزاماً أن نقاضي فيسبوك حفاظاً على حقوق مالكي الأسهم الخاصة بنا''.