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مول الفيسبوك مشا فيها.. شركة هواتف كندية تتهمه بالسرقة والقضية وصلات للقضاء

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 22:00 مول الفيسبوك مشا فيها.. شركة هواتف كندية تتهمه بالسرقة والقضية وصلات للقضاء | نت 2.0
مول الفيسبوك مشا فيها.. شركة هواتف كندية تتهمه بالسرقة والقضية وصلات للقضاء
اتهمت شركة Blackberry الكندية شركة فيسبوك لصاحبها مارك زوكربيرغ، وذلك بتهمة سرقة ملكيتها الفكرية فيما يتعلق بتقنيات الدردشة، وذلك في تطبيقاتها الثلاثة: واتساب، وإنستغرام، وماسنجر.

شوف تيفي

اتهمت شركة Blackberry الكندية شركة فيسبوك لصاحبها مارك زوكربيرغ، وذلك بتهمة سرقة ملكيتها الفكرية فيما يتعلق بتقنيات الدردشة، وذلك في تطبيقاتها الثلاثة: واتساب، وإنستغرام، وماسنجر.

وحسب وسائل إعلام دولية، فإن شركة الهواتف رفعت دعوى قضائية بحر الأسبوع الجاري لمتابعة مدير شركة فيسبوك بالتهمة المنسوبة إليه قائلة « فيسبوك طوَّرت تطبيقاتها للدردشة انطلاقاً من التقنية الحصرية الخاصة بأجهزة بلاكبيري ».

وقالت سارة ماكيني، المتحدثة باسم الشركة الكندية: ''لجأنا إلى القضاء ضد فيسبوك وتطبيقاتها، بعد سنوات من الحوار''. وتابعت: ''كان لزاماً أن نقاضي فيسبوك حفاظاً على حقوق مالكي الأسهم الخاصة بنا''.

 

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