 المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يتخذ هذه الإجراءات لتوحيد الجهود وانتزاع الحقوق ﻿
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المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يتخذ هذه الإجراءات لتوحيد الجهود وانتزاع الحقوق

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 19:40 المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يتخذ هذه الإجراءات لتوحيد الجهود وانتزاع الحقوق | بوليتيك
المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يتخذ هذه الإجراءات لتوحيد الجهود وانتزاع الحقوق
علــى إثر اجتماع المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يوم 03 مارس 2018 وبعد تدارس مستجدات مجموعة من الملفات المهنية فإن المجلس الفدرالي من أجل فعل نقابي جاد

''شوف تيفي''

علــى إثر اجتماع المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يوم 03 مارس 2018 وبعد تدارس مستجدات مجموعة من الملفات المهنية فإن المجلس الفدرالي من أجل فعل نقابي جاد يوحد الجهود و ينتزع الحقوق ، وبعد تذكيره بتشبثه بكل المطالب التي يتضمنها بيان العيون بالصحراء المغربية، فقد أعلنت الفدرالية عن اتخاذ العديد من الإجراءات.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' ففيما يخص ملف الضرائب فقد عملت الفدرالية على وجوب إعادة النظر في السياسة الجبائية الحالية للمهن الطبية والصحية ومنها قطاع طب الأسنان بالقطاع الحر باعتبارها مهن لها دور اجتماعي وإنساني وليس قطاعا تجاريا،وإقرار عدالة جبائية منصفة لهذه المهن وذلك بما يتلاءم مع الأهداف الاجتماعية والتوجيهات الملكية في ما يتعلق بتسهيل ولوج العلاجات للمواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة ومثيلتها في المناطق المعزولة.

وفي هذا الصدد طالبت الجهات المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول في أقرب وقت فيما يتعلق بملف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماع ، ودعوة الفرق البرلمانية و المركزيات النقابية و كذا جمعيات حماية المستهلك للتصدي للتجاوزات المفتعلة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي خلقت وتخلق يوميا جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان.

كما تضمن الحق في اللجوء للمحاكم الإدارية فيما يتعلق بعيادات طب الأسنان غير القانونية التابعة للتعاضديات الممثلة في مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والعمل على التصدي بكل حزم لجميع أشكال الممارسة غير القانونية ومطالبة الجهات المسؤولة إلى وضع حد لكل مظاهر فوضى وتسيب الممارسين غير القانونيين لمهنة طب الأسنان، وإلى تحمل مسؤوليتها تجاه الفواجع وحالات الوفيات المتزايدة التي تتسبب بها لضحايا هذه الممارسة.

وفي ذات السياق تدعو الفدرالية وزارة الصحة لتمكين أطباء الأسنان من اقتناء مادة البنج مباشرة من المختبرات المصنعة و الموزعة للأدوية مثل ما هو معمول به مع المؤسسات المماثلة للمصحات وذلك بحكم التجاوزات التي عرفها اقتناء مادة البنج من الصيدليات بسبب عدم القدرة على التحكم في اقتنائه بواسطة دفترالطلبيات ، كما تطالب الفدرالية بضرورة الإسراع في إخراج القوانين التنظيمية لهذا المطلب الحيوي الذي طال انتظاره مع إشراك مؤسسات المهنة في إعداده.

وفي الأخير أكد المكتب الفدرالي على ''ضرورة الاستجابة لملفاتنا المطلبية العادلة''، كما يدعو إلى يقظة كل طبيبات و أطباء الأسنان المغاربة و ضرورة استعدادهم لخوض معارك نضالية قادمة وذلك بانخراطهم تحت لواء نقاباتهم المحلية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لكل الملفات المهنية العالقة.

 

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