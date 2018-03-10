 بالصــور.. البحث عن ''الكنز'' يتسبب في خراب ''ضريح'' بشفشاون والساكنة مستاءة من انتهاك حرمة الأموات من طرف لصوص مجهولين ﻿
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بالصــور.. البحث عن ''الكنز'' يتسبب في خراب ''ضريح'' بشفشاون والساكنة مستاءة من انتهاك حرمة الأموات من طرف لصوص مجهولين

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 19:30 بالصــور.. البحث عن الكنز يتسبب في خراب ضريح بشفشاون والساكنة مستاءة من انتهاك حرمة الأموات من طرف لصوص مجهولين | حوادث و حقوق
بالصــور.. البحث عن ''الكنز'' يتسبب في خراب ''ضريح'' بشفشاون والساكنة مستاءة من انتهاك حرمة الأموات من طرف لصوص مجهولين
توصلت ''شوف تيفي'' بصور توثق انتهاك حرمة الأموات بأحد الأضرحة المعروفة بدوار تندرت جماعة أونان بإقليم شفشاون شمال المملكة المغربية.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بصور توثق انتهاك حرمة الأموات بأحد الأضرحة المعروفة بدوار تندرت جماعة أونان بإقليم شفشاون شمال المملكة المغربية.

وكشفت ساكنة المنطقة أن محترفي التنقيب عن الكنوز بمعظم الأضرحة والمقابر عن طريق الحفر بإقليم شفشاون، خلف دمارا في العديد من المقابر لاسيما الضريح الذي تعرض للحفر والتخريب مرات متكررة من طرف لصوص مجهولين يقومون بعملية الحفر بطرق سرية بالليل من أجل استخراج ما يعرف بـ''الكنز''.

هــذا وعبرت الساكنة عن استيائها العارم جراء تكرار هذا الأمر وعدم احترام حرمة مقابر المسلمين لأجل البحث عن الأموال المدفونة تحت الأرض حسب زعمهم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الكنز الأرض شفشاون

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