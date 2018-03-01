هذا ما قاله مدرب حسنية أكادير بعد تحقيق الفوز على النسور ﻿

عبر ميغيل غاموندي مدرب فريق حسنية أكادير، اليوم السبت، عن سعادته بتحقيق نتيجة الفوز على فريق الرجاء البيضاوي ، بنتيجة هدف دون رد، برسم الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

عبر ميغيل غاموندي مدرب فريق حسنية أكادير، اليوم السبت، عن سعادته بتحقيق نتيجة الفوز على فريق الرجاء البيضاوي ، بنتيجة هدف دون رد، برسم الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية.

ونوه مدرب حسنية أكادير، خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، بالمستوى الذي ظهر به لاعبوه على أرضية ملعب أكادير الكبير، موضحا أن المباراة لم تكن سهلة لكلا الفريقين.

وتابع قائلا : '' مثل هذه المباريات لا تلعب وتربح، اشتغلنا على الجانب الذهني و عامل الثقة لدى اللاعبين، كما تحدثت معهم قبل اللقاء و شددت على ضرورة الفوز على فريق الرجاء في هذه الظرفية''.