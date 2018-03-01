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عاجل ... غليان و غضب بمستودع الرجاء بعد مباراة الحسنية

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 18:39 عاجل ... غليان و غضب بمستودع الرجاء بعد مباراة الحسنية | سبور
عاجل ... غليان و غضب بمستودع الرجاء بعد مباراة الحسنية
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن حالة من الغليان و الغضب عاشها مستودع فريق الرجاء الرياضي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الرجاء و حسنية أكادير و الذي انتهت بفوز الحسنية بهدف دون رد برسم الجولة

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن حالة من الغليان و الغضب عاشها مستودع فريق الرجاء الرياضي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الرجاء و حسنية أكادير و الذي انتهت بفوز الحسنية بهدف دون رد برسم الجولة 20 من البطولة الاحترافية.

وأوضحت نفس المصادر، أن لاعبي الرجاء عبروا عن غضبهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها وعدم توصلهم برواتبهم منذ مدة ، حيث حملوا الوضعية الحالية إلى الرئيس الحالي سعيد حسبان.

ويذكر أن لاعبي الرجاء لم يتوصلوا بمنح 14 مباراة ، وراتب 4 أشهر، ومنح التوقيع السنوية، علما أن حسبان وعدهم بصرفها دون أن يلتزم بوعده.

 

‫شوف تيفي

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سعيد حسبان الرجاء الرياضي شوف سبور

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