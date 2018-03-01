منحة مالية استثنائية للاعبي المغرب التطواني للفوز على الوداد الرياضي ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إدارة فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، قررت تخصيص منحة مالية استثنائية للاعبين من أجل الفوز على الوداد الرياضي، في المباراة التي ستجرى يوم غد الأحد، على

''شوف سبور''

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إدارة فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، قررت تخصيص منحة مالية استثنائية للاعبين من أجل الفوز على الوداد الرياضي، في المباراة التي ستجرى يوم غد الأحد، على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية.

وكشفت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق التطواني، خصصوا مليون سنتيم، لكل لاعب من أجل تحقيق الفوز الرابع لهم هذا الموسم ، للخروج من المراتب الأخيرة، لتفادي السقوط إلى القسم الثاني.

ويذكر أن فريق المغرب التطواني يحتل المركز الـ15 في البطولة الاحترافية برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الوداد الرياضي الرتبة الخامسة برصيد 28 نقطة.