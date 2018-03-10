خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف ''مصطفى ادعنين'' وعلاقته بأحداث جرادة ﻿

أكــد ''فيصــل الإدريسي'' الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئناف بوجدة أنه تبعـا لما تداولته بعـض المواقع الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها أن إيقاف المسمى ''مصطفى ادعنين''

''شوف تيفي''

أكــد ''فيصــل الإدريسي'' الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئناف بوجدة أنه تبعـا لما تداولته بعـض المواقع الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها أن إيقاف المسمى ''مصطفى ادعنين'' بمدينة جرادة له علاقة بالأحداث التي تعرفها هــذه المدينـة .

وأضــاف في ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن الأخبار التي تم تداولها في هذا الشأن تبقـى عارية عن الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، ذلك أنه بعد التحريات الجارية في الموضوع من طرف الضابطة القضائيـة تبين أن الأمـر يتعلق بحادثــة سير ارتكبت من طــرف المعني بالأمـر بتاريخ 2018.3.8 على الساعة الواحدة صباحا وأن الأبحاث لا زالت جارية.

هــــذا وقد تجمع المئات من المحتجين يومه السبت أمام مفوضية الأمن بالمدينة مطالبين بإطلاق سراح المعني بالأمر، ضدا على القانون.