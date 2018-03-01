رجاويون يحملون مسؤولية الهزيمة أمام حسنية أكادير للمدرب غاريدو وسعيد حسبان ﻿

حملت بعض الجماهير المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، هزيمة المباراة أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية لسعيد حسبان رئيس القلعة الخضراء والمدرب الإسباني

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

حملت بعض الجماهير المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، هزيمة المباراة أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية لسعيد حسبان رئيس القلعة الخضراء والمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وعبرت الجماهير الرجاوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبها من الأجواء التي يعيشها اللاعبون قبل خوض مبارياتهم الرسمية، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، وللقرارات التقنية للمدرب غاريدو بسبب إبعاد مجموعة من اللاعبين عن المنافسات لمدة طويلة والاعتماد عليهم في مباراة حاسمة أمام متصدر الدوري برصيد 37 نقطة.

وانهزم فريق الرجاء أمام مضيفه حسنية أكادير بنتيجة هدف دون رد عن طريق اللاعب جلال الداودي في الدقيقة 11 لتكون الهزيمة الخامسة للموسم الرياضي الحالي للنسور.