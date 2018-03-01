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أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 17:30 أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله | حوادث و حقوق
أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله
تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، زوال اليوم السبت، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 28 سنة، من بينهم فتاة وشخصان من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في

شوف تيفي: و.م.ع

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، زوال اليوم السبت، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 28 سنة، من بينهم فتاة وشخصان من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية تتعلق بسرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه بهم بتاريخ 3 مارس الجاري، بربط الاتصال بمالك سيارة معروضة للبيع على أحد مواقع التجارة الإلكترونية، حيث تم الاتفاق على عملية الشراء، قبل أن يعمدوا إلى تعريض الضحية للعنف الجسدي من أجل الاستيلاء على سيارته، وذلك مباشرة بعد إتمام كافة المعاملات الإدارية المتعلقة بعملية البيع.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن فور توصلها بإشعار حول الواقعة، مقرونة بالخبرات التقنية الضرورية، مكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، الذين تم توقيفهم زوال اليوم بطريق عين عودة على متن نفس السيارة المسروقة التي خضعت لتزوير صفائحها المعدنية. كما تم حجز سيارة أخرى بمنطقة أم عزة تم تحصيلها من قبلهم باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا توقيف أحد شركائهم الذي تم تحديد هويته.

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حوادث وحقوق شوف تيفي تمارة توقيف ثلاثة مشتبه بهم سرقة السيارات

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