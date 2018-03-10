 ''عبد الكريم بن عتيق'' يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية ﻿
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''عبد الكريم بن عتيق'' يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 17:24 عبد الكريم بن عتيق يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية | بوليتيك
''عبد الكريم بن عتيق'' يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية
انطلق بمدينة فرانكفورت الألمانية لقاء تواصلي مع الجالية المقيمة بهذه المدينة والمناطق المجاورة لها ، ويؤطــره ''عبد الكريم بن عتيق'' الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

''شـوف تيفي''

انطلق بمدينة فرانكفورت الألمانية لقاء تواصلي مع الجالية المقيمة بهذه المدينة والمناطق المجاورة لها ، ويؤطــره ''عبد الكريم بن عتيق'' الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتنسيق مع القنصلية العامة للمغرب بفرانكفورت والسفارة المغربية بألمانيا.

وفي هـذا الصدد يشارك في هذا اللقاء للأجوبة على تساؤلات المغاربة المقيمين بألمانيا ممثلين عن القطاعات والمؤسسات المعنية بشؤون الجالية كالعدل والضمان الاجتماعي والجمارك والضريبة والمحافظة العقارية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي، وقد حضر هذا اللقاء أكثر من 200 من أفراد الجالية يمثلون كل الفئات المجتمعية من جمعيات وشباب ونساء كفاءات مغربية بألمانيا.

هـــذا وسبق هذا اللقاء التواصلي مجموعة من الحصص الموضوعاتية أطرها ممثلو القطاعات والمؤسسات المذكورة تم خلالها دراسة الملفات المعروضة عليهم من طرف بعض أفراد الجالية.

 

 

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