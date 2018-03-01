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رصد حوالي 33 مليون درهم لإنجاز مشاريع للنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 17:18 رصد حوالي 33 مليون درهم لإنجاز مشاريع للنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة | بوليتيك
رصد حوالي 33 مليون درهم لإنجاز مشاريع للنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة
بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف النهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة ما يناهز 36 مشروعا رصد لها غلاف مالي يقدر بحوالي 33 مليون درهم همت دعم

''شوف تيفي''

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف النهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة ما يناهز 36 مشروعا رصد لها غلاف مالي يقدر بحوالي 33 مليون درهم همت دعم الجمعيات النسوية المهنية والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، مما مكن من خلق 1500 فرصة عمل.

وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي قدمت خلال حفل نظم أمس الجمعة بمقر عمالة إقليم الصويرة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وخصص لتكريم عدد من النساء، فقد تم في إطار المحور الأول من تدخل المبادرة إنجاز 11 مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد عن 21 مليون درهم، شملت وضع عدة هياكل، من ضمنها المراكز السوسيو مهنية والمراكز المتعددة التخصصات.

أما في إطار المحور الثاني، فقد وصل حجم الاستثمارات المخصصة لإنجاز المشاريع إلى 35 مليون درهم، استفادت منها 230 ألف امرأة، وهمت على الخصوص، بناء وتجهيز دور الولادة، واقتناء 44 سيارة إسعاف، وسيارات للوحدات الطبية المتنقلة، واقتناء تجهيزات طبية للمؤسسات الصحية.

وبخصوص المحور الأخير، فقد تمت الإشارة إلى أن إقليم الصويرة أصبح يتوفر على مجموعة من بنيات الحماية الاجتماعية الملائمة، من ضمنها المركز الاجتماعي ابتسامة ( حوالي ثمانية ملايين درهم)، ومجموعة من '' دور الطالبة'' بغلاف مالي حدد في 18 مليون درهم.

وجددت التأكيد على انخراط التعاون الوطني بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل مضاعفة الجهود لمحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي، تماشيا مع المخطط المديري لجهة مراكش آسفي، علاوة على برمجة مجموعة من المشاريع التنموية، وإنجاز البنيات التحتية الضرورية، والنهوض بالمقاولات النسوية الصغيرة.

 

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