في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد ﻿

تمكنت مصالح أمن الدار البيضاء، من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال ترويج المفرقعات والشهب الاصطناعية، حيث تم توقيف خمسة مشتبه بهم من أفرادها، تتراوح أعمارهم بين 22 و38 سنة، خلال العمليات

''شوف سبور''

تمكنت مصالح أمن الدار البيضاء، من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال ترويج المفرقعات والشهب الاصطناعية، حيث تم توقيف خمسة مشتبه بهم من أفرادها، تتراوح أعمارهم بين 22 و38 سنة، خلال العمليات الأمنية من أجل مكافحة مظاهر الشغب والعنف المرتبطين بالمنافسات الرياضية.

وكانت الفرقة الجنائية الولائية يوم الأربعاء الماضي، قد أوقفت شخصين يبلغان من العمر 23 و24 سنة، ضبطا متلبسين بترويج 38 وحدة من الشهب الاصطناعية بحي إفريقيا بمنطقة ابن مسيك، فيما تمكنت مصالح منطقة أمن عين الشق من توقيف شخصين آخرين ضبطا متلبسين بترويج نفس المواد المحظورة، قبل أن تقود الأبحاث المكثفة التي باشرتها مختلف فرق الشرطة القضائية إلى توقيف المزود الرئيسي للموقوفين بالشهب والمفرقعات، ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 38 سنة.

وتمكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن، أيضا من حجز ما مجموعه 364 وحدة من الشهب الاصطناعية و64 وحدة من المفرقعات، كما تم الاحتفاظ بـ 5 مشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.