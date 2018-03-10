 في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ماركا تصف كريستيانو رونالدو بالـحيوان | دولي

''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان''

بالفيديو..هذه أول انطلاقة ل TGV من محطة القطار بطنجة‎ | بووز

بالفيديو..هذه أول انطلاقة ل TGV من محطة القطار بطنجة‎

صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض .. والقضية فيها جثة جنين من علاقة غير شرعية | مجتمع

صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض ..

بالفيــديو.. ســــابقة ولأول مرة.. مذيعة محجبة على الشاشات الأمريكية (تفاصيل مثــيرة) | دولي

بالفيــديو.. ســــابقة ولأول مرة.. مذيعة محجبة على الشاشات الأمريكية (تفاصيل مثــيرة)

بمناسبة عيد المرأة تنظيم حفل على شرف نزيلات دار المسنين عين الشق بحضور عامل المنطقة | مجتمع

بمناسبة عيد المرأة تنظيم حفل على شرف نزيلات دار المسنين عين الشق بحضور عامل المنطقة

بعد عملية التجميل لي قام بيها الدكتور التازي .. شوفو الوجه الجديد للطفلة آية لي تعرضات للتشرميل على يد زميلتها بالقنيطرة | مجتمع

بعد عملية التجميل لي قام بيها الدكتور التازي .. شوفو الوجه الجديد للطفلة آية لي تعرضات للتشرميل على

مقبرة بالحاجب كل عام كتغرق بسبب البنية التحتية الهشة | مجتمع

مقبرة بالحاجب كل عام كتغرق بسبب البنية التحتية الهشة

شوفو شنو وقع لمعلم تحرش بجموعة من تلميذاته | دولي

شوفو شنو وقع لمعلم تحرش بجموعة من تلميذاته

حادث تصادم بين سيارتين يودي بحياة سيدة بفاس | حوادث و حقوق

حادث تصادم بين سيارتين يودي بحياة سيدة بفاس

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 16:52 في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد | حوادث و حقوق
في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد
تمكنت مصالح أمن الدار البيضاء، من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال ترويج المفرقعات والشهب الاصطناعية، حيث تم توقيف خمسة مشتبه بهم من أفرادها، تتراوح أعمارهم بين 22 و38 سنة، خلال العمليات

''شوف سبور''

تمكنت مصالح أمن الدار البيضاء، من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال ترويج المفرقعات والشهب الاصطناعية، حيث تم توقيف خمسة مشتبه بهم من أفرادها، تتراوح أعمارهم بين 22 و38 سنة، خلال العمليات الأمنية من أجل مكافحة مظاهر الشغب والعنف المرتبطين بالمنافسات الرياضية.

وكانت الفرقة الجنائية الولائية يوم الأربعاء الماضي، قد أوقفت شخصين يبلغان من العمر 23 و24 سنة، ضبطا متلبسين بترويج 38 وحدة من الشهب الاصطناعية بحي إفريقيا بمنطقة ابن مسيك، فيما تمكنت مصالح منطقة أمن عين الشق من توقيف شخصين آخرين ضبطا متلبسين بترويج نفس المواد المحظورة، قبل أن تقود الأبحاث المكثفة التي باشرتها مختلف فرق الشرطة القضائية إلى توقيف المزود الرئيسي للموقوفين بالشهب والمفرقعات، ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 38 سنة.

وتمكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن، أيضا من حجز ما مجموعه 364 وحدة من الشهب الاصطناعية و64 وحدة من المفرقعات، كما تم الاحتفاظ بـ 5 مشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أمن الدار البيضاء الفرقة الجنائية الولائية شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حادث تصادم بين سيارتين يودي بحياة سيدة بفاس | حوادث و حقوق

حادث تصادم بين سيارتين يودي بحياة سيدة بفاس

بالصــور.. البحث عن الكنز يتسبب في خراب ضريح بشفشاون والساكنة مستاءة من انتهاك حرمة الأموات من طرف لصوص مجهولين | حوادث و حقوق

بالصــور.. البحث عن ''الكنز'' يتسبب في خراب ''ضريح'' بشفشاون والساكنة مستاءة من انتهاك حرمة الأموات من طرف لصوص مجهولين

تطورات ومستجدات مثيرة .. قضية الراقي مصعب وتهمة الاغتصاب وممارسة الجنس جعلت الرقاة المغاربة يتخوفون من غلق مراكزهم..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

تطورات ومستجدات مثيرة .. قضية الراقي ''مصعب'' وتهمة الاغتصاب وممارسة الجنس جعلت الرقاة المغاربة يتخوفون من غلق مراكزهم..وهذه التفاصيل

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله | حوادث و حقوق

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة سقوط شيرين على خشبة المسرح في دبي | قنوات أخرى
منذ 46 ثانية

بالفيديو..لحظة سقوط شيرين على خشبة المسرح في دبي

بالفيديو..شوفو أشنو قالوا الفنانين على أغنية سعد لمجرد غزالي‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو أشنو قالوا الفنانين على أغنية سعد لمجرد ''غزالي''‎

واش فرسك..هذه مخاطر سماعات الأذن | واش فراسك

واش فرسك..هذه مخاطر سماعات الأذن

نساء وجدة يحتفلن بعيد المرأة بهذه الطريقة | خارج البلاطو

نساء وجدة يحتفلن بعيد المرأة بهذه الطريقة

﻿

آخر المستجدات

ماركا تصف كريستيانو رونالدو بالـحيوان | دولي
منذ 9 دقائق

''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان''

بالفيديو..هذه أول انطلاقة ل TGV من محطة القطار بطنجة‎ | بووز

بالفيديو..هذه أول انطلاقة ل TGV من محطة القطار بطنجة‎

صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض .. والقضية فيها جثة جنين من علاقة غير شرعية | مجتمع

صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض ..

بالفيــديو.. ســــابقة ولأول مرة.. مذيعة محجبة على الشاشات الأمريكية (تفاصيل مثــيرة) | دولي

بالفيــديو.. ســــابقة ولأول مرة.. مذيعة محجبة على الشاشات الأمريكية (تفاصيل مثــيرة)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]v.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.