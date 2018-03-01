نيمار يصدم الجمهور الفرنسي ويعلن عن رفضه العودة إلى باريس سان جيرمان ﻿

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي ولاعب فريق باريس سان جيرمان ، لن يعود مرة أخرى إلى فريقه الفرنسي بعد رحيله إلى البرازيل لتلقي العلاج.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي ولاعب فريق باريس سان جيرمان ، لن يعود مرة أخرى إلى فريقه الفرنسي بعد رحيله إلى البرازيل لتلقي العلاج.



وحسب صحيفة ''ABC'' الإسبانية، فإن نيمار قد أخبر والده والذي يعتبر وكيل أعماله بأنه لا يريد العودة مجددا للنادي الباريسي، فيما أعطاه الضوء الأخضر لبدء المفاوضات لانتقال محتمل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.



وكشفت الصحيفة أن اللاعب مستعد للتخلي عن راتبه الكبير في فرنسا لتسهيل إتمام الصفقة، حيث أنه غاضب من معاملة جماهير نادي العاصمة الفرنسية، وأدرك أنه أخطأ بالرحيل عن برشلونة.

وتعرض البرازيلي مؤخرا لإصابة قوية في مشط القدم، تسببت في خضوعه لعملية جراحية وغيابه عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي.