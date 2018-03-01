اتحاد طنجة في طريقه لتجديد عقد مدربه إدريس المرابط ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق اتحاد طنجة، سيمددون عقد مدرب فريق اتحاد طنجة، إدريس المرابط، لثلاث سنوات ، و ذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها منذ توليه المهمة خلفا لبادو الزاكي

''شوف سبور'' عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق اتحاد طنجة، سيمددون عقد مدرب فريق اتحاد طنجة، إدريس المرابط، لثلاث سنوات ، و ذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها منذ توليه المهمة خلفا لبادو الزاكي المقال..

وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي فارس البوغاز، سيعقدون اجتماعا بعد مباراتهم أمام فريق الكوكب المراكشي برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية، التي ستجرى اليوم على الساعة الخامسة مساء، من الاتفاق على جميع بنود العقد.

ويذكر أن مدرب فريق اتحاد طنجة، إدريس المرابط، حقق نتائج إيجابية ، حيث لم يتلق أي هزيمة مقابل ثماني انتصارات و تعادلين .