 اتحاد طنجة في طريقه لتجديد عقد مدربه إدريس المرابط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف مصطفى ادعنين وعلاقته بأحداث جرادة | بوليتيك

خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف ''مصطفى ادعنين''

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله | حوادث و حقوق

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله

عــاجل: 5 ديال الديور طاحو فالمدينة القديمة فكازا و هاشنو وقع +صور | حوادث و حقوق

عــاجل: 5 ديال الديور طاحو فالمدينة القديمة فكازا و هاشنو وقع +صور

عبد الكريم بن عتيق يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية | بوليتيك

''عبد الكريم بن عتيق'' يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية

رصد حوالي 33 مليون درهم لإنجاز مشاريع للنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة | بوليتيك

رصد حوالي 33 مليون درهم لإنجاز مشاريع للنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة

بث مباشر : إتحاد طنجة - الكوكب المراكشي | بووز

بث مباشر : إتحاد طنجة - الكوكب المراكشي

في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد | حوادث و حقوق

في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد

فيديو : بايرن ميونخ يقسو على هامبورج بسداسية نظيفة 6-0 / البوندسليغا | بووز

فيديو : بايرن ميونخ يقسو على هامبورج بسداسية نظيفة 6-0 / البوندسليغا

خطـــير وبالفيديو: اعتداء شنيع على تاجر داخل محله بفاس | حوادث و حقوق

خطـــير وبالفيديو: اعتداء شنيع على تاجر داخل محله بفاس

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

اتحاد طنجة في طريقه لتجديد عقد مدربه إدريس المرابط

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 16:21 اتحاد طنجة في طريقه لتجديد عقد مدربه إدريس المرابط | سبور
اتحاد طنجة في طريقه لتجديد عقد مدربه إدريس المرابط
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق اتحاد طنجة، سيمددون عقد مدرب فريق اتحاد طنجة، إدريس المرابط، لثلاث سنوات ، و ذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها منذ توليه المهمة خلفا لبادو الزاكي

''شوف سبور'' عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق اتحاد طنجة، سيمددون عقد مدرب فريق اتحاد طنجة، إدريس المرابط، لثلاث سنوات ، و ذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها منذ توليه المهمة خلفا لبادو الزاكي المقال..

وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي فارس البوغاز، سيعقدون اجتماعا بعد مباراتهم أمام فريق الكوكب المراكشي برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية، التي ستجرى اليوم على الساعة الخامسة مساء، من الاتفاق على جميع بنود العقد.

ويذكر أن مدرب فريق اتحاد طنجة، إدريس المرابط، حقق نتائج إيجابية ، حيث لم يتلق أي هزيمة مقابل ثماني انتصارات و تعادلين .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اتحاد طنجة إدريس المرابط شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رجاويون يحملون مسؤولية الهزيمة أمام حسنية أكادير للمدرب غاريدو وسعيد حسبان | سبور

رجاويون يحملون مسؤولية الهزيمة أمام حسنية أكادير للمدرب غاريدو وسعيد حسبان

الكاف يكشف عن حكم مباراة الوداد وويليامس فيل | سبور

الكاف يكشف عن حكم مباراة الوداد وويليامس فيل

حسنية أكادير تفوز على الرجاء و تتصدر البطولة مؤقتا | سبور

حسنية أكادير تفوز على الرجاء و تتصدر البطولة مؤقتا

أزارو : عودتي للمنتخب جاءت بعد الجهد الكبير الذي قدمته رفقة الأهلي | سبور

أزارو : عودتي للمنتخب جاءت بعد الجهد الكبير الذي قدمته رفقة الأهلي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..في قلب معمل ديال الذهب اللي تشفرات منو 100 مليون فكازا..داكشي ديال الأفلام حيدو الباب ديال الحديد و شفرو الخزنة كاملة | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو..في قلب معمل ديال الذهب اللي تشفرات منو 100 مليون فكازا..داكشي ديال الأفلام حيدو الباب ديال الحديد و شفرو الخزنة كاملة

جد مؤثر..في قلب منزل الشابة اللي ضاربات مع ممرضة بفاس و شدوها فالحبس و هي حاملة..باها مات بالفقصة و الأم تبكي..شوفو من حال بنتي هضرات على الحق و اعتاقلوها | خارج البلاطو

جد مؤثر..في قلب منزل الشابة اللي ضاربات مع ممرضة بفاس و شدوها فالحبس و هي حاملة..باها مات بالفقصة و الأم تبكي..شوفو من حال بنتي هضرات على الحق و اعتاقلوها

بالفيديو..ها علاش طاح سور ديال قهوى فدرب سلطان فكازا وهاكيفاش هربو الناس+ تصريحات من عين المكان | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش طاح سور ديال قهوى فدرب سلطان فكازا وهاكيفاش هربو الناس+ تصريحات من عين المكان

شهادة صادمة..الناجي من فاجعة سقوط سور مقهى بدرب سلطان..كون مهربتش كون طاحت عليا الضالة كاملة وهاشنو وقع قبل ميطيح السور | خارج البلاطو

شهادة صادمة..الناجي من فاجعة سقوط سور مقهى بدرب سلطان..كون مهربتش كون طاحت عليا الضالة كاملة وهاشنو وقع قبل ميطيح السور

﻿

آخر المستجدات

خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف مصطفى ادعنين وعلاقته بأحداث جرادة | بوليتيك
منذ 6 دقائق

خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف ''مصطفى ادعنين''

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله | حوادث و حقوق

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله

عــاجل: 5 ديال الديور طاحو فالمدينة القديمة فكازا و هاشنو وقع +صور | حوادث و حقوق

عــاجل: 5 ديال الديور طاحو فالمدينة القديمة فكازا و هاشنو وقع +صور

عبد الكريم بن عتيق يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية | بوليتيك

''عبد الكريم بن عتيق'' يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.