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عاجل ... لاعبو الرجاء يحتجون على حسبان خلال مباراتهم أمام الحسنية

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 14:56 عاجل ... لاعبو الرجاء يحتجون على حسبان خلال مباراتهم أمام الحسنية | سبور
عاجل ... لاعبو الرجاء يحتجون على حسبان خلال مباراتهم أمام الحسنية
علمت ''شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن لاعبي الرجاء الرياضي، سيخوضون مباراتهم أمام حسنية أكادير برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية، بشارات سوداء، احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشونها وعدم

"شوف سبور" عبدالغفور ضرار

علمت "شوف سبور" من مصادر رجاوية، أن لاعبي الرجاء الرياضي، سيخوضون مباراتهم أمام حسنية أكادير برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية، بشارات سوداء، احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشونها وعدم توصلهم برواتبهم من مدة ، المتمثلة في منح 14 مباراة ، 4 رواتب شهرية ، ومنح التوقيع السنوية.

وكان لاعبو الرجاء الرياضي، قد توصلوا براتب شهري واحد من طرف مسوؤلي الفريق الأخضر.

ويذكر أن المباراة بين الرجاء الرياضي، وحسنية أكادير، ستجرى اليوم السبت ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، على ارضية ملعب مركب أدرار بمدينة أكادير.

 

‫شوف تيفي

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الرجاء الرياضي حسنية أكادير شوف سبور

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