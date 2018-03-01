تطورات مثيرة بعد استدعائه للمثول أمام القضاء ...زيان: الحبس ماكيخلعنيش وتنتمنى نكون المعتقل السياسي الأكبر سنا في العالم. ﻿

توصل النقيب ''محمد زيان'' ، باستدعاء للمثول أمام القضاء في تاريخ 23 مارس الجاري بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، وذلك بناء على تحريك النيابة العامة لـمتابعة ضده و تتعلق بـتهمة '' تبليغ

"شـوف تيفي" م.قاسمي

توصل النقيب "محمد زيان" ، باستدعاء للمثول أمام القضاء في تاريخ 23 مارس الجاري بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، وذلك بناء على تحريك النيابة العامة لـمتابعة ضده و تتعلق بـتهمة " تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعـدم وجودهـا".

وخلف استدعاء النقيب "محمد زيان" المعروف بخرجاته المثيرة ردود فعل متباينة عن سبب تحريك النيابة العامة لهذه التهمة وسط تساؤل كبير عن أسباب النزول، هل تلك التي تتعلق بملف أحداث الحسيمة والتصريحات التي سبق وأدلـى بها محامي "الزفزافي" والصحافي "حميد المهداوي" لوسائل الإعلام عن علاقة 'إلياس العماري" الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بتأجيج الأوضاع بالحسيمة ... أو مرتبطـة بملف "توفيق بوعشـرين" مدير نشر يومية "أخبار اليوم"...

وفي هـذا الصدد ربطنا الاتصال بـالنقيب "محمد زيـان" فأكد لنا أنه لا يمتلك لحدود اللحظة أي معلومات عن دوافع الاستدعاء الذي توصل به وطبيعة الجريمة التي أبلغ عنـها.



وأضـاف "محمد زيان" لـ"شوف تيفي" أنـه لا يستبعد أن تكون متابعة النيابة العامة له بتهمة "تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وجودها" تتعلق بتصريحاته على هامش إحدى محاكمات "ناصر الزفزافي" ورفاقه ، والتي أبلغ وسائل الإعلام حينذاك أن "إلياس العماري" رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة متورط في التآمر على الملك وتأجيج الأوضاع في مدينة الحسيمة لأن الملف بالدار البيضاء و"التبليغ" جنحة لذا حركت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع الدعوى العموميــة .



وأكــد "محمد زيان" أقـواله السابقة مصرحا ، "أنا الحبس مكيخلعنيش ومسخيتش نكون المعتقل السياسي الأكبر سنا في العالم" .