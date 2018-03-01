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سعد الدين العثماني : مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 12:14 سعد الدين العثماني : مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات | بوليتيك
سعد الدين العثماني : مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن مكافحة الفساد ''لا تكون بالشعارات، بل بالإنجازات العملية والواقعية بالاستعانة بالخبرات في المجال''.

"شوف تيفي"

 قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن مكافحة الفساد "لا تكون بالشعارات، بل بالإنجازات العملية والواقعية بالاستعانة بالخبرات في المجال".

وأشــار العثماني، الذي كان يتحدث مساء الجمعة 9 مارس الجاري بملحقة رئاسة الحكومة، أمام طلبة أول فوج ماستر "الكشف والوقاية من الجريمة المالية"، التابع لكلية الحقوق بعين الشق الدار البيضاء، إلى أن للحكومة "إرادة سياسية قوية للمضي قدما في تنزيل ورش تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وإغلاق أبوابه ومنافذه".


وأوضح "سعد الدين العثماني" أن الفساد يعيق التقدم والتنمية وله تكلفة مالية في فقدان نقاط من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن "الكشف عن الفساد يحتاج إلى خبرات وإلى رؤية واضحة استراتيجية تشارك فيها جميع الجهات، لأن هذا الورش يفرض الاستمرار، والتوقف يعني السقوط".

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