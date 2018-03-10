بالصور.. أعمال شغب بين المشجعين قبل مباراة الحسنية و الرجاء ﻿

كشفت مصادر مطلعة ، لـ''شوف سبور''، أن مدينة أكادير، شهدت صباح اليوم السبت ، أعمال شغب وتكسير لزجاج السيارات المتواجدة بالقرب من محطة المسيرة، حيث اندلعت مواجهات بين محسوبين على أنصار فريقي حسنية

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة ، لـ"شوف سبور"، أن مدينة أكادير، شهدت صباح اليوم السبت ، أعمال شغب وتكسير لزجاج السيارات المتواجدة بالقرب من محطة المسيرة، حيث اندلعت مواجهات بين محسوبين على أنصار فريقي حسنية أكادير والرجاء البيضاوي، بمحيط المحطة.

وأضافت نفس المصادر، أن هذه الأعمال التخريبية تسببت في حالة من الهلع والذعر بين سكان العمارات القريبة من المحطة الطرقية، بالإضافة لخسائر مادية مهمة في ممتلكات الغير والبنايات السكنية، وبعض محلات بيع المأكولات .

ويذكر أن مباراة حسنية أكادير والرجاء البيضاوي ، ستجرى بملعب أدرار ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال برسم الجولة 20 من البطولة الاحترافية.