20 ألف درهم للاعبي الحسنية لتحقيق الفوز على الرجاء الرياضي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق حسنية أكادير، خصصوا منحة مالية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على فريق الرجاء الرياضي، التي ستجرى اليوم، بمركب أدرار بمدينة أكادير، ابتداء من الساعة

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور" أن مسؤولي فريق حسنية أكادير، خصصوا منحة مالية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على فريق الرجاء الرياضي، التي ستجرى اليوم، بمركب أدرار بمدينة أكادير، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية.

وأضافت نفس المصادر، أن لاعبي الفريق السوسي سيتوصلون بـ 20 ألف درهم في حالة الفوز في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم.

ويذكر أن فريق حسنية أكادير يحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 34 نقطة ، فيما يحتل الرجاء الرياضي المركز الثاني برصيد 35 نقطة.