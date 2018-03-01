أزيد من 22 مليون درهم حصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحسين ظروف عيش النساء بهـذا الإقليم ﻿

بلغت حصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم ولوج النساء بإقليم الحوز للبنيات الأساسية والأنشطة المدرة للدخل والفضاءات السوسيو ثقافية، حوالي 3ر22 مليون درهم.

"شوف تيفي"

بلغت حصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم ولوج النساء بإقليم الحوز للبنيات الأساسية والأنشطة المدرة للدخل والفضاءات السوسيو ثقافية، حوالي 3ر22 مليون درهم.

وقد مكنت هذه المشاريع، التي تم استعراضها خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس الجمعة بالفضاء الإقليمي للجمعيات بتحناوت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قاطرة للتنمية"، من تحقيق مكاسب نوعية لفائدة النساء بمختلف جماعات الإقليم، .

وشملت هذه المشاريع إحداث 28 ناديا نسويا بتكلفة تقدر بأزيد من 5 ملايين و898 ألف درهم لفائدة 2490 سيدة استفدن من دروس محو الأمية وتعلم حرف يدوية، وتسع دور للطالبة (حوالي 12 مليون درهم) لفائدة 855 فتاة مما ساهم في انخفاض نسبة الهدر المدرسي لدى الفتيات، إلى جانب 5 دور للأمومة والتي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني واستفادت من خدماتها 3700 سيدة حامل كما كان لها وقع ايجابي فيما يخص انخفاض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

كما تم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إحداث ودعم أكثر من 150 تعاونية وجمعية نسائية بالإقليم تعمل في مجالات متعددة تهم التنمية المحلية والشأن الاجتماعي، بغلاف مالي ناهز 31 مليون درهم.