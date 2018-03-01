جواد الأمين لـ '' شوف سبور'' بلاغ حسبان مناورة لمحاربة المنخرطين ﻿

قال جواد الأمين منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، أن بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان واضحا بخصوص الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه في 31 من شهر مارس الجاري،

'' شوف سبور '': رشيد محمودي

قال جواد الأمين منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، أن بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان واضحا بخصوص الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه في 31 من شهر مارس الجاري، مؤكدا أن حسبان دخل في مناورة جديدة لمحاربة المنخرطين لعدم تطبيق القرارات الصادرة من الجامعة.

وأفاد الأمين في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن حسبان لازال يحارب رغبة المنخرطين في عقد جمع عام استثنائي ويواصل اجتهاده لتحويله إلى جمع عام عادي بحضور منخرطين جدد.

وتابع قائلا :'' لازلنا ننتظر البلاغ الجديد للجامعة بعدما أعلن رسميا سعيد حسبان عن عقد الجمع العام.. علما أنه في كل مرة يجتهد في محاربة مطلب المنخرطين لإنقاد الرجاء''.