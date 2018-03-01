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زيدان : صفقة انتقال نيمار إلى فريق جديد قد تبلغ 400 مليون يورو

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 10:59 زيدان : صفقة انتقال نيمار إلى فريق جديد قد تبلغ 400 مليون يورو | سبور
زيدان : صفقة انتقال نيمار إلى فريق جديد قد تبلغ 400 مليون يورو
قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إنه لن يتفاجأ إذا بلغت صفقة انتقال البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان 400 مليون يورو.

"شوف سبور"

 قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إنه لن يتفاجأ إذا بلغت صفقة انتقال البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان 400 مليون يورو.

 وأكد زيدان يوم أمس الجمعة، لموقع "غول.كوم" ، ''لن أقوم بمناقشة لاعبين آخرين. باريس سان جيرمان دفع مقابل ضمه 222 مليون يورو؟ حسنا وهذا جيد. عندما قام ريال مدريد بشرائي بمبلغ 72 مليون يورو، بدا لي الأمر لا يصدق. بعد 10 سنوات، أصبحت المبالغ أكبر بكثير. ربما في غضون سنوات قليلة سوف يتم دفع مبلغ 400 مليون يورو مقابل ضم لاعب ما. ربما سيحدث هذا قريبا''.

وأضاف المدرب الفرنسي إلى أن نيمار يمكنه أن ينضم إلى أي فريق في العالم، معربا عن اعتقاده، بأن نيمار، لاعب جيد جدا كما العديد من لاعبي كرة القدم الآخرين.

 و ذكرت صحيفة (AS) الإسبانية الواسعة الانتشار، أنه قبل بضعة أيام، عقد ممثلو ريال مدريد اجتماعا مع والد اللاعب البرازيلي، وأعلنوا خلاله استعداد النادي الإسباني تخصيص 400 مليون يورو لضم اللاعب.

 ويذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف الفريق الباريسي قادما من برشلونة في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو، ودافع البرازيلي في الموسم الحالي، عن ألوان الأمراء في 29 مباراة، وسجل خلالها 27 هدفا، إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة.

 

‫شوف تيفي

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نيمار زين الدين زيدان ريال مدريد شوف سبور

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