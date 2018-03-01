بالفيديو.. العماري تفركع على حسبان على الهواء مباشرة ﻿

يواصل عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، توجيه انتقادات قوية لسعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بعد الإعلان عن الجمع العام المقرر إجراؤه يوم السبت 31 مارس بأحد فنادق مدينة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يواصل عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، توجيه انتقادات قوية لسعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بعد الإعلان عن الجمع العام المقرر إجراؤه يوم السبت 31 مارس بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

وسخر العماري من بلاغ سعيد حسبان، خلال برنامجه علماء مارس، بعد إدراجه لمجموعة من البنود كان من المفروض أن يجري الجمع العام الاستثنائي للمصادقة عليها قبل تطبيقها على المنخرطين المشاركين في الجمع العام المقبل، مؤكدا أن الطريقة التي أعلن من خلالها إجراء الجمع العام ليست قانونية.

وتابع قائلا :" هو يالله غادي يلاءم القوانين وكينادي على المنخرطين لاجراء شركة رياضية .. واش كيضحك علينا.. هاذ القانون معندوش وميمكنش ينادي بيه لاجراء الجمع العام".

وأكد منشط راديو مارس، أن قانون فريق الرجاء في الجموع العامة ينص على انتخاب رئيس جديد وكيل اللائحة ومكتب مسير وليس مكتب مسير فحسب، موضحا أن الإعلان عن الجمع العام لا أساس له من الصحة بإدراج المادة 20 من القانون الأساسي لفريق الرجاء.

وأضاف :" حسبان كيتحدى الجامعة الملكية المغربية والمنخرطين وكيضحك على الجمهور.. هاذ البلاغ كامل لا وجود له".