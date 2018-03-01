تساقطات مطرية بهاته المدن المغربية يومه السبت ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية فوق كل من الريف ومنطقة طنجة والسواحل والسهول الشمالية والوسطى الواقعة شمال

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية فوق كل من الريف ومنطقة طنجة والسواحل والسهول الشمالية والوسطى الواقعة شمال الصويرة والسايس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وغرب الواجهة المتوسطية.

وسيسجل مرور سحب كثيفة مصحوبة بزخات محلية ابتداءا من الظهيرة فوق المنطقة الشرقية وسوس والسواحل ما بين طانطان وأكادير، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بالجنوب والجنوب-الشرقي.

وستهم بعض التساقطات الثلجية قمة الأطلسين الكبير والمتوسط، كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسواحل الجنوبية والوسطى.

وستهب الرياح أحيانا قوية إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي- الغربي بالمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية-غربية بالجنوب.

وستهم زوابع رملية محليا الجنوب- الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.