 تساقطات مطرية بهاته المدن المغربية يومه السبت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف مصطفى ادعنين وعلاقته بأحداث جرادة | بوليتيك

خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف ''مصطفى ادعنين''

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله | حوادث و حقوق

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله

عــاجل: 5 ديال الديور طاحو فالمدينة القديمة فكازا و هاشنو وقع +صور | حوادث و حقوق

عــاجل: 5 ديال الديور طاحو فالمدينة القديمة فكازا و هاشنو وقع +صور

عبد الكريم بن عتيق يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية | بوليتيك

''عبد الكريم بن عتيق'' يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية

رصد حوالي 33 مليون درهم لإنجاز مشاريع للنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة | بوليتيك

رصد حوالي 33 مليون درهم لإنجاز مشاريع للنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء بإقليم الصويرة

بث مباشر : إتحاد طنجة - الكوكب المراكشي | بووز

بث مباشر : إتحاد طنجة - الكوكب المراكشي

في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد | حوادث و حقوق

في إطار مكافحة شغب الملاعب..شوفو البوليس ديال كازا شحال شدو من واحد

فيديو : بايرن ميونخ يقسو على هامبورج بسداسية نظيفة 6-0 / البوندسليغا | بووز

فيديو : بايرن ميونخ يقسو على هامبورج بسداسية نظيفة 6-0 / البوندسليغا

خطـــير وبالفيديو: اعتداء شنيع على تاجر داخل محله بفاس | حوادث و حقوق

خطـــير وبالفيديو: اعتداء شنيع على تاجر داخل محله بفاس

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

تساقطات مطرية بهاته المدن المغربية يومه السبت

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 09:45 تساقطات مطرية بهاته المدن المغربية يومه السبت | مجتمع
تساقطات مطرية بهاته المدن المغربية يومه السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية فوق كل من الريف ومنطقة طنجة والسواحل والسهول الشمالية والوسطى الواقعة شمال

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية فوق كل من الريف ومنطقة طنجة والسواحل والسهول الشمالية والوسطى الواقعة شمال الصويرة والسايس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وغرب الواجهة المتوسطية.

 وسيسجل مرور سحب كثيفة مصحوبة بزخات محلية ابتداءا من الظهيرة فوق المنطقة الشرقية وسوس والسواحل ما بين طانطان وأكادير، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بالجنوب والجنوب-الشرقي.

 وستهم بعض التساقطات الثلجية قمة الأطلسين الكبير والمتوسط، كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسواحل الجنوبية والوسطى.

 وستهب الرياح أحيانا قوية إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي- الغربي بالمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية-غربية بالجنوب.

 وستهم زوابع رملية محليا الجنوب- الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مجتمع تساقطات المدن المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة لا للمواقع الإباحية ويطالبون حكومة العثماني بحجبها | مجتمع

بالصور.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة ''لا للمواقع الإباحية'' ويطالبون حكومة العثماني بحجبها

يا ربي السلامة..هاذ شي كثر: شابة شربات السم وبغات تنتاحر بالسمارة | مجتمع

يا ربي السلامة..هاذ شي كثر: شابة شربات السم وبغات تنتاحر بالسمارة

كمين أمني بطنجة يطيح بأخطر لصين على دراجة نارية كيستهدفو البنات | مجتمع

كمين أمني بطنجة يطيح بأخطر لصين على دراجة نارية كيستهدفو البنات

شوفو كيفاش دارو لهاد البنت مسكينة الشفارة في أكادير.. كاميرا المراقبة شدات العملية | مجتمع

شوفو كيفاش دارو لهاد البنت مسكينة الشفارة في أكادير.. كاميرا المراقبة شدات العملية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..في قلب معمل ديال الذهب اللي تشفرات منو 100 مليون فكازا..داكشي ديال الأفلام حيدو الباب ديال الحديد و شفرو الخزنة كاملة | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو..في قلب معمل ديال الذهب اللي تشفرات منو 100 مليون فكازا..داكشي ديال الأفلام حيدو الباب ديال الحديد و شفرو الخزنة كاملة

جد مؤثر..في قلب منزل الشابة اللي ضاربات مع ممرضة بفاس و شدوها فالحبس و هي حاملة..باها مات بالفقصة و الأم تبكي..شوفو من حال بنتي هضرات على الحق و اعتاقلوها | خارج البلاطو

جد مؤثر..في قلب منزل الشابة اللي ضاربات مع ممرضة بفاس و شدوها فالحبس و هي حاملة..باها مات بالفقصة و الأم تبكي..شوفو من حال بنتي هضرات على الحق و اعتاقلوها

بالفيديو..ها علاش طاح سور ديال قهوى فدرب سلطان فكازا وهاكيفاش هربو الناس+ تصريحات من عين المكان | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش طاح سور ديال قهوى فدرب سلطان فكازا وهاكيفاش هربو الناس+ تصريحات من عين المكان

شهادة صادمة..الناجي من فاجعة سقوط سور مقهى بدرب سلطان..كون مهربتش كون طاحت عليا الضالة كاملة وهاشنو وقع قبل ميطيح السور | خارج البلاطو

شهادة صادمة..الناجي من فاجعة سقوط سور مقهى بدرب سلطان..كون مهربتش كون طاحت عليا الضالة كاملة وهاشنو وقع قبل ميطيح السور

﻿

آخر المستجدات

خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف مصطفى ادعنين وعلاقته بأحداث جرادة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

خلاف المتداول.. الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـوجدة يوضح أسباب إيقاف ''مصطفى ادعنين''

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله | حوادث و حقوق

أمن تمارة يوقف عصابة مختصة في سرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله

عــاجل: 5 ديال الديور طاحو فالمدينة القديمة فكازا و هاشنو وقع +صور | حوادث و حقوق

عــاجل: 5 ديال الديور طاحو فالمدينة القديمة فكازا و هاشنو وقع +صور

عبد الكريم بن عتيق يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية | بوليتيك

''عبد الكريم بن عتيق'' يؤطـر لقاء تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة فرانكفورت الألمانية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.