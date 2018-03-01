 بعد صربيا وأوزباكستان.. رونار يطلب مواجهة هاته المنتخبات قبل الانطلاق الرسمي للمونديال ﻿
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بعد صربيا وأوزباكستان.. رونار يطلب مواجهة هاته المنتخبات قبل الانطلاق الرسمي للمونديال

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 04:28 بعد صربيا وأوزباكستان.. رونار يطلب مواجهة هاته المنتخبات قبل الانطلاق الرسمي للمونديال | سبور
بعد صربيا وأوزباكستان.. رونار يطلب مواجهة هاته المنتخبات قبل الانطلاق الرسمي للمونديال
دخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مفاوضات جادة مع نظيرتها البوسنية والرومانية لبرمجة مبارتين إعداديتين للمنتخب الوطني استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

شوف سبور

دخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مفاوضات جادة مع نظيرتها البوسنية والرومانية لبرمجة مبارتين إعداديتين للمنتخب الوطني استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وحسب يومية الصباح، فإن المفاوضات تشمل إجراء مباراة إعدادية أولى أمام البوسنة في فاتح يونيو المقبل على أن تجرى المباراة الثانية في الخامس من الشهر نفسه على هامش التجمع الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني في سويسرا أواخر ماي المقبل استعدادا للمونديال.

ومن المقرر أن تعلن جامعة القجع عن المباريات الإعدادية التي يخوضها المنتخب الوطني في يونيو المقبل استعدادا للمونديال قريبا بعد أن يحسم الفرنسي هيرفي رونار مدرب الأسود في البرنامج بصفة نهائية في الوقت الذي أنهت المنتخبات المنافسة له في المونديال حسم مبارياتها الإعدادية ويتعلق الأمر بإيران والبرتغال وإسبانيا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي سبور رونار منتخبات مونديال

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