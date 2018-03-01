المرنيسي يطلب تدخل لقجع في قضية بنشرقي ﻿

ربط أحمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اتصالات مع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اليومين القليلين الماضيين.

'' شوف سبور''

ربط أحمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اتصالات مع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اليومين القليلين الماضيين.

وأفادت صحيفة المساء في ملحقها الرياضي ليوم غد السبت، أن المرنيسي بادر لربط اتصالات بالقحع من أجل طلب تدخله في قضية نصيب فريق المغرب الفاسي من صفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي لاعب الوداد البيضاوي لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، علما أن العقد الذي انتقل بموجبه من المغرب الفاسي إلى الوداد ينص على حصول فريقه الأم على نسبة 25 في المئة في حال انتقاله لفريق آخر.

وأضح ذات المصدر، أن المرنيسي أطلع لقجع على تفاصيل المفاوضات بينه وبين سعيد الناصيري، مبديا استغرابه للمبلغ الذي أعلنه الوداد بموجبه بيع عقد بنشرقي بمليار سنتيم علما أن الفريق الأحمر توصل بمبلغ يزيد بمليار سنتيم عن المبلغ المذكور.