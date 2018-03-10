بالصور..هكذا تفاعلت الصحافة الفرنسية مع عودة المجرد إلى المغرب ﻿

تفاعلت الصحافة الفرنسية، يومه الجمعة، مع عودة الفنان المغربي سعد المجرد إلى المغرب، بالرغم من اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة الاغتصاب والتعنيف الجسدي.

''شوف تيفي''

تفاعلت الصحافة الفرنسية، يومه الجمعة، مع عودة الفنان المغربي سعد المجرد إلى المغرب، بالرغم من اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة الاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وأشارت الصحافة الفرنسية إلى العديد من النقاط الخاصة بعودة سعد المجرد، والتي كشفت عنها ''شوف تيفي'' سابقا، ومن بينها ردة فعل محامي الفتاة الفرنسة ''لورا بريول''، والذي تقدم بطلب من أجل إجراء خبرة طبية لموكلته وللفنان سعد المجرد.

وأكدت المصادر ذاتها أن سعد المجرد، عاد للمغرب، وسيطلق أغنتيه الجديدة ''غزالي غزالي''، بعد أن أطلق سابقا إحدى أغانيه خلال تواجده بفرنسا بعد حصوله على السراح المؤقت.