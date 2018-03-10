بالصور.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة ''لا للمواقع الإباحية'' ويطالبون حكومة العثماني بحجبها ﻿

أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة خلال الأسبوع الجاري حملة ''لا للمواقع الإباحية''، طالبوا من خلالها حكومة سعد الدين العثماني بحجب المواقع الإباحية، حفاظا على الأجيال الصاعدة من الضياع والانحلال

''شوف تيفي''

أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة خلال الأسبوع الجاري حملة ''لا للمواقع الإباحية''، طالبوا من خلالها حكومة سعد الدين العثماني بحجب المواقع الإباحية، حفاظا على الأجيال الصاعدة من الضياع والانحلال الخلقي.

وتفاعلت العديد من الصفحات الفيسبوكية مع هذه الحملة، حيث طالبت بدورها الحكومة بحجب المواقع الإباحية، وبالقيام بحملات أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتحرك الحكومة.

وعبر نشطاء عن دعمهم لهذه الحملة، التي تهدف إلى الحفاظ على الأجيال الصاعدة التي قد تجد نفسها غارقة في إدمان متابعة المواقع الإباحية، وخاصة الأطفال والمراهقين، بسبب حيازتهم لهواتف نقالة ذكية.