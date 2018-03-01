كمين أمني بطنجة يطيح بأخطر لصين على دراجة نارية كيستهدفو البنات ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين في العشرينيات من عمرهما وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وتحت التهديد

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين في العشرينيات من عمرهما وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وتحت التهديد بالسلاح الابيض باستعمال دراجة نارية.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فالمعنيان بالأمر كانا قد عرضا فتاة للسرقة بالخطف استهدفت هاتفها النقال، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات التقنية والميدانية، مكنت من تحديد موقع الهاتف بمنطقة بني مكادة حيث تم في البداية توقيف شخص واحد وبحوزته هاتف الضحية وبعد البحث مع هذا الأخير تم نصب كمين لشريكه الذي تم توقيفه بمنطقة العوامة و حجز منه مجموعة من الهواتف النقالة وسلاح أبيض كما تم حجز الدراجة النارية التي اعترفا أنهما ينفذان السرقة بواسطتها.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تم وضعهما تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما و تقديمهما إلى العدالة للنظر في المنسوب إليهما.