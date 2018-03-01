هادشي خطير...الرصاص يقتل مجددا في المدارس الأمريكية ﻿

شهدت مدرسة هوفان الثانوية بمدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية، حادث خطير أسفر عن مقتل طالب و إصابة اثنان آخران جراء إطلاق نار بالمدرسة المذكورة يوم أمس الخميس.

شوف تيفي

شهدت مدرسة هوفان الثانوية بمدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية، حادث خطير أسفر عن مقتل طالب و إصابة اثنان آخران جراء إطلاق نار بالمدرسة المذكورة يوم أمس الخميس.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فإن حادث إطلاق النار في مدرسة هوفمان الثانوية، أسفر وفاة شخص متأثرا بجروحه وهو في طريقه إلى المستشفى وإصابة ثلاثة آخرين.

ويسعى الرئيس ترامب، الذي حظي بتأييد الإتحاد القومي الأمريكي للأسلحة خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016، إلى بحث فرض قيود إضافية على حيازة الأسلحة بعد مقتل 17 شخصا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.