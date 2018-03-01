 مثير.. ترامب يوافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية ومتتبعون يسخرون من هذا اللقاء الأمني بامتياز ﻿
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مثير.. ترامب يوافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية ومتتبعون يسخرون من هذا اللقاء الأمني بامتياز

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 02:26 مثير.. ترامب يوافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية ومتتبعون يسخرون من هذا اللقاء الأمني بامتياز | دولي
مثير.. ترامب يوافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية ومتتبعون يسخرون من هذا اللقاء الأمني بامتياز
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في شهر ماي المقبل، تلبية لدعوة من الأخير، وفقا لما ذكره مبعوث كوريا الجنوبية تشونغ إي-يونغ .

شوف تيفي

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في شهر ماي المقبل، تلبية لدعوة من الأخير، وفقا لما ذكره مبعوث كوريا الجنوبية تشونغ إي-يونغ .

وأوضح تشونغ إي-يونغ، كبير مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية، أن بيونغ يانغ سوف تمتنع عن إجراء أي اختبارات نووية أو صاروخية إضافية ، كما أن كيم أعلن أيضا التزامه بنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

الخبر نزل على بعض المتتبعين كالصاعقة، حيث سخروا من موافقة ترامب، مؤكدين أنه قد يلغي الزيارة في آخر لحظة لأن الترتيبات الأمنية ستكون جد صعبة، خصوصا أن الزعيمين أبديا منذ شهور لغة التهديد والوعيد، وأن أي رئيس سيبدأ في ضرب الآخر، سيكون الرد أقوى من ذلك، كما تم تداوله من قبل.

‫شوف تيفي

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ترامب كوريا أمريكا زيارة

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