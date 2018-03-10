 مثير وبالصورة.. وزير في البيجيدي حيد ''صباطو'' في اجتماع رسمي والفايسبوكيون يطلقون عليه النار بسخرية كبيرة ﻿
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مثير وبالصورة.. وزير في البيجيدي حيد ''صباطو'' في اجتماع رسمي والفايسبوكيون يطلقون عليه النار بسخرية كبيرة

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 02:05 مثير وبالصورة.. وزير في البيجيدي حيد صباطو في اجتماع رسمي والفايسبوكيون يطلقون عليه النار بسخرية كبيرة | بوليتيك
مثير وبالصورة.. وزير في البيجيدي حيد ''صباطو'' في اجتماع رسمي والفايسبوكيون يطلقون عليه النار بسخرية كبيرة
انتزع وزير التشغيل محمد يتيم حذائه ووضعه جانبا في لقاء رسمي وجلس للتداول حول الحوار الاجتماعي بالجوارب فقط و''الطابليط'' بين يديه، حيث تفاجئ قياديون بعدد من النقابات، بعد مغادرتهم اللقاء الذي جمعهم

شوف تيفي

انتزع وزير التشغيل محمد يتيم حذائه ووضعه جانبا في لقاء رسمي وجلس للتداول حول الحوار الاجتماعي بالجوارب فقط و''الطابليط'' بين يديه، حيث تفاجئ قياديون بعدد من النقابات، بعد مغادرتهم اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة سعد الذين العثماني بهذا التصرف، وزاد من تحقير النقابيين بتركيزه على تصفح جهاز آيباد دون أن يأبه لموضوع اللقاء.

الفايسبوكيون لم تفتهم الفرصة حيث أطلقوا النار على الوزير الملتحي وقال أحد النشطاء '' لخلصة طالعة و التقاعد مضمون لاش غايأبه.... أحرجتمونا أيها الحزب...''، في حين تحسر آخرون على هذا التصرف اللامسؤول، الصادر من مسؤول كبير في الحكومة.

‫شوف تيفي

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العثماني النقابات يتيم البيجيدي

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