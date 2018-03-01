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بعد هذا القرار..صحاب القهاوي كاعيين على مجلس مدينة الدارالبيضاء وها علاش

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 01:46 بعد هذا القرار..صحاب القهاوي كاعيين على مجلس مدينة الدارالبيضاء وها علاش | مجتمع
بعد هذا القرار..صحاب القهاوي كاعيين على مجلس مدينة الدارالبيضاء وها علاش
عبر أرباب المقاهي بجهة الدارالبيضاء عن غضبهم من الزيادات التي أقرها مجلس المدينة في قرار جبائي جديد ودعوا المجلس إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالظالم وكذا تعديل دفتر التحملات قصد التوصل

شوف تيفي

عبر أرباب المقاهي بجهة الدارالبيضاء عن غضبهم من الزيادات التي أقرها مجلس المدينة في قرار جبائي جديد ودعوا المجلس إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالظالم وكذا تعديل دفتر التحملات قصد التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف وتضمن حقوق الجميع من مهنيين وجماعات.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري فإن ممثلو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خلال لقائهم بنائبة العمدة سميرة رزان لتدارس مشكل الزيادات التي جرى إقرارها، عبروا عن امتعاضهم الشديد من القرار الذي تمت المصادقة عليه.

وأضاف المصدر ذاته، أن أرباب المقاهي وفق إفادات مصدر حضر الإجتماع، اتهموا المجلس بنهج سياسة تفقيرية تستهدف القطاع وتصبوا إلى تدميره بالرغم من الخدمات التي يقدمها وفرص الشغل التي يوفرها خصوصا أنهم يعانون من ازدواجية الضرائب والرسوم معتبرين أن الأمر تم دون تطبيق الحق الدستوري المتمثل في المقاربة التشاركية في ظل التغيب التام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات.

ومن جهتها، ركزت نائبة العمدة في حديثها إلى أرباب المقاهي على الشكل الخارجي للمقاهي والمطاعم وجماليتها وتحاشت الدخول في تفاصيل الشق الإجتماعي كما أكدت أن القرار الجبائي لا يمكن التراجع عنه بعد المصادقة عليه خاصة أن إعداده استغرق وقتا طويلا وأن مقتضيات هذا القرار بالدارالبيضاء تسري كذلك على مدن أخرى أقل رواجا وأهمية من الناحية الإقتصادية.

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شوف تيفي مجتمع أرباب المقاهي غاضبون

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