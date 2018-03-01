أحد المعتقلين خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: ''أنا فنان وتلاقيت الأمير مولاي الحسن'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، وجه قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه، مجموعة من الأسئلة إلى المعتقل ''بدر الدين بولحجل''،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، وجه قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه، مجموعة من الأسئلة إلى المعتقل ''بدر الدين بولحجل''، بخصوص مجموعة من الفيديوهات والصور والتي توثق مشاركته في احتجاجات الحسيمة.

وأوضح الموفد أن المعتقل وخلال إجابته على أسئلة القاضي، قال إنه فنان ويعمل في المجال الفني والجمعوي، وبالتالي فإنه لم يستغل شعبيته للتحريض على الاحتجاجات بمدينة الحسيمة، قائلا: ''أنا فنان وعضو في جمعية وشاركنا في موازين اللي كيتنظم تحت الرعاية السامية للملك''.

وأكد الموفد أن المعتقل وخلال الاستماع له، قال إنه شارك في مهرجان، والتقى رفقة فرقته بالأمير مولاي الحسن، قائلا: ''شاركنا في مهرجان وقالينا الأمير مولاي الحسن Bonne chance ''.

وأشار الموفد إلى أن المعتقل المذكور، نفى أن يكون انفصاليا، مؤكدا عدم مشاركته في حديث دار بمقهى ''ميمار'' بالحسيمة، حول الحصول على الدعم الخارجي.