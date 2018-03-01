مثير..الأمن يحد من نشاط أكبر شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الهواتف ﻿

كثفت المصالح الأمنية من دورياتها منذ أمس الخميس واليوم الجمعة بمدينة مراكش، حيث تمكنت من إيقاف أكبر عصابة متخصصة في سرقة الهواتف النقالة والاتجار في المسروق بشارع الداخلة ''الاحباس'' بحي المسيرة

شوف تيفي

كثفت المصالح الأمنية من دورياتها منذ أمس الخميس واليوم الجمعة بمدينة مراكش، حيث تمكنت من إيقاف أكبر عصابة متخصصة في سرقة الهواتف النقالة والاتجار في المسروق بشارع الداخلة ''الاحباس'' بحي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة.

مصادر محلية أفادت أن مصالح الدائرة الامنية 17، أوقفت اليوم الجمعة، ثماني أشخاص ضمن شبكة إجرامية، وذلك بعدما تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 11 من اعتقال أمس الخميس، عشرة أشخاص متورطين في سرقة الهواتف النقالة بشارع الداخلة، ضمن نفس الشبكة.

هذا وقد تمت إحالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهم امام النيابة العامة.