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كارثة حقيقية في اشتوكة أيت باها بعد نفوق عدد كبير من الأغنام

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 01:23 كارثة حقيقية في اشتوكة أيت باها بعد نفوق عدد كبير من الأغنام | مجتمع
كارثة حقيقية في اشتوكة أيت باها بعد نفوق عدد كبير من الأغنام
حالة استنفار قصوى تعرفها منطقة اشتوكة أيت باها، بعدما نفق عدد كبير من الماشية في الإقليم، حيث يتم الحديث عن تسممها من طرف مجهولين.

شوف تيفي:

حالة استنفار قصوى تعرفها منطقة اشتوكة أيت باها، بعدما نفق عدد كبير من الماشية في الإقليم، حيث يتم الحديث عن تسممها من طرف مجهولين.

وأفادت مصادر محلية اليوم الجمعة أن الأمور مرشحة لأن تنقلب إلى عواقب لا تحمد عقباها، بين كل من فلاحين و مزارعين بمنطقة سوس وبالضبط باشتوكة آيت باها، ومجموعة من الرحل الصحراويين، و ذلك بعد قيام بعض الفلاحين المشتبه بهم، بتسميم مجموعة من رؤوس الماشية التي تعود ملكيتها لوافدين رحل صحراويين .

هذا وأكدت المصادر ذاتها أن فلاحي سوس أقدموا على هذا الفعل الشنيع، دفاعا عن مراعيهم التي اقتحمها الرحل بدون وجه حق .

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كارثة اشتوكةايت باها ماشية تسميم

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