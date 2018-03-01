 سعد لمجرد يزلزل اليوتيوب.. وسخرية كبيرة من كليب حاتم إدار بعدما مثل معاه المثلي أدومة ﻿
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سعد لمجرد يزلزل اليوتيوب.. وسخرية كبيرة من كليب حاتم إدار بعدما مثل معاه المثلي أدومة

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 23:50 سعد لمجرد يزلزل اليوتيوب.. وسخرية كبيرة من كليب حاتم إدار بعدما مثل معاه المثلي أدومة | ثقافة و فنون
سعد لمجرد يزلزل اليوتيوب.. وسخرية كبيرة من كليب حاتم إدار بعدما مثل معاه المثلي أدومة
كما كان متوقعا سجل سعد لمجرد أرقامه الخيالية، حيث حققت أغنيته ''غزالي'' التي نشرها قبل قليل على موقع اليوتيوب في قناته، ما يقارب نصف مليون مشاهدة، في ظرف ساعتين.

شوف تيفي

كما كان متوقعا سجل سعد لمجرد أرقامه الخيالية، حيث حققت أغنيته "غزالي" التي نشرها قبل قليل على موقع اليوتيوب في قناته، ما يقارب نصف مليون مشاهدة، في ظرف ساعتين.

من جهة أخرى لقي كليب حاتم إدار الجديد، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت كلمات أغنيته التي اعتبرها فايسبوكيون إيحاءات جنسية، في حين كلمات أخرى اعتبروها مجانية دون قيمة تذكر، خصوصا أن إدار غامر بعمله الفني الجديد بعد غياب طويل، بالتعامل مع شخصيات مثيرة للجدل كـ"نيبا" و"أدومة"، وهو ما ساهم حسب الفايسبوكيين في نزول أسهم الكليب الجديد.

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سعدلمجرد كليب يوتوب قناة حاتم إدار

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