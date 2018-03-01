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صــادم..شك فمراتو كتخونو و ضربها بسلك ديال الضوء حتى ماتت بالحسيمة

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 21:39 صــادم..شك فمراتو كتخونو و ضربها بسلك ديال الضوء حتى ماتت بالحسيمة | حوادث و حقوق
صــادم..شك فمراتو كتخونو و ضربها بسلك ديال الضوء حتى ماتت بالحسيمة
شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا في استنطاق شخص متهم بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

شـــوف تيفي:

شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا في استنطاق شخص متهم بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

 وأحال الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها المعنى بالأمر المنحدر من دوار وادي محكيم التابع لجماعة بني بشير باقليم الحسيمة، على القاضي ذاته، ملتمسا منه استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا بخصوص ما نسب اليه من تهم، رفقة شخصين آخرين متابعين بعدم تقديم مساعدة لشخص يوجد في خطر واستهلاك المخدرات.

وحسب جريدة الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري فإن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تاركيست اعتقلت المشتبه فيه، بعدما أصاب زوجته بجروح خطيرة تسببت في مصرعها بعدما علم أن زوجته التي أنجب منها ثلاثة أطفال، تخونه مع شخص يقطن بالدوار ذاته، قبل إحالته على النيابة العامة بعد الاستماع إليه في محضر قانوني أقر فيه بالمنسوب إليه وتفاصيل تعذيبه لزوجته في العديد من المناسبات، كان آخرها 23 فبراير الماضي بمنزلهما بالدوار ذاته.

وأضاف نفس المصدر أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى صباح 24 فبراير الماضي، إذ لقيت امراة وهي زوجة المتهم، مصرعها خارج منزلها، بعدما تلقت عدة ضربات بسلك كهربائي في أنحاء مختلفة من جسدها، من قبل زوجها مساء 23 من الشهر ذاته، بسبب شكه في تصرفاتها وتأكده من وجود علاقة للضحية مع أحد سكان الدوار وفور العثور على جثة الضحية التي كانت خرجت من منزلها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الحادث لمعاينة جثة الضحية والتقاط صور لها قبل إيقاف الجاني، في حين تم نقل الضحية صوب المستشفى الاقليمي محمد الخامس بالحسيمة قصد تشريحها وتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى الوفاة بناء على تعليمات النيابة العامة.

وبخصوص أسباب الحادث أكد المتهم أنه كان يشك في وجود علاقة جنسية بين زوجته وأحد سكان الدوار الذي يعرفه جيدا، قبل أن يضبطها ما جعله يعمد إلى نهرها عما ترتكبه من أفعال تسيئ إليهما، بل واضطر إلى ضربها بسلك كهربائي في العديد من المناسبات.

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قاتل الحسيمة سلك كهربائي المغرب شوف تيفي الموت

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