 نــايضة بالمعقول. ضجيج وصراخ في محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه.. ومشادات كـلامية بين الوكيل العام وهيئة دفاع المعتقلين جعلت القاضي يتخذ هذا القرار ﻿
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نــايضة بالمعقول. ضجيج وصراخ في محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه.. ومشادات كـلامية بين الوكيل العام وهيئة دفاع المعتقلين جعلت القاضي يتخذ هذا القرار

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 21:51 نــايضة بالمعقول. ضجيج وصراخ في محاكمة الزفزافي ورفاقه.. ومشادات كـلامية بين الوكيل العام وهيئة دفاع المعتقلين جعلت القاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك
نــايضة بالمعقول. ضجيج وصراخ في محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه.. ومشادات كـلامية بين الوكيل العام وهيئة دفاع المعتقلين جعلت القاضي يتخذ هذا القرار
واصــلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى المتهــم ''ابراهيم أبقوي'' ، وواجهته بالعديد من الصور والتدوينات التي يظهر من خلالها وهو يدعو ساكنة الحسيمة للخروج إلى الشارع والاحتجاج

''شـوف تيفي'' م.ق

واصــلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى المتهــم ''ابراهيم أبقوي'' ، وواجهته بالعديد من الصور والتدوينات التي يظهر من خلالها وهو يدعو ساكنة الحسيمة للخروج إلى الشارع والاحتجاج والتظاهر على ماسماه أثناء رده بـ''المطالب الاجتماعية المشروعة... ''.

وأثناء تـوجيه الأسئلة إلى المعتقل ''ابراهيم أبقوي'' من طرف القاضي ''علي الطرشي'' تقدم المتهم بكتاب يحمل رسالة موجهة من ''عبد الكريم الخطابي'' الى السلطان ''محمد الخامس'' ، إلى الهيئة القضائية وتسلمها القاضي واطلع عليه والذي يتضمن في إحدى صفحاته صورة لـ: ''عبد الكريم الخطابي'' والملك الراحل ''محمد الخامس'' فالقاهـرة.

وبعدمــا انتهى القاضي ''الطرشي'' من الاطلاع عن الكتاب سلمه إلى ممثل النيابة العامة ''حكيم الوردي'' وهو الشـيء الذي رفضته هيئة دفاع المعتقلين واعتبرت أن الكتاب ليست وثيقة ولاغاية من ضمها للملف حتى يطلع عليها الوكيل العام، بل وثيقة لأجل توضيح لا غير ، على اعتبار أن الكتاب ينفي أن ''عبد الكريم الخطابي'' كان يسعى لرئاسة أو سلطة وهو الشيء المشترك مع المعتقلين المتهمين المتابعين على اثر أحداث الحسيمة والدافع الأساسي لخروجهم إلى الشارع .

وفي ذات السياق سلمت الهيئة القضائية ذات الكتاب إلى ''محمد الحسيني كروط'' محامي الطرف المدني ودفاع الدولة وهو ما جعل المعتقلين ينتفضون من داخل القفص الزجاجي ويصرخون بشكل جماعي ، حيث بدأ ''ناصر الزفزافي '' يردد قائلا : ''خصوم الوحدة الترابية يرقصون مما تفعلون ...'' معتبرا أن المحاكمة سياسية ومحاكمة للتاريخ موجها خطابه إلى ممثـل النيابة العامة .

وانتقد الوكيـل العام تصرف ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ، مبرزا أن سلوك المعتلقين المتكرر يعرقل السير العام للمحاكمة ، معتبرا أن خروجهم عن الانضباط اللازم غير مقبول رافضا نعت المحكمة بنعوت قدحية تمس باستقلالية القضاء، وطالب كتابة الضبط بتدوين كل ما جاء على لسان المعتقلين من اتهامات للنيابة العامة، معلقــا ''هــذا سلوك يعبر عن تمرد بنيوي غير مقبول ... لا نتزايد ... عبد الكريم الخطابي رمز من رموز التحرر العالمي ويفتخر به العالم وليس فقط المغاربة...'' .

هــذا وبعد مشادات كلامية حادة وفوضى عارمـة وصراخ من طرف ''نبيل أحمجيق'' و ''ناصر الزفزافي'' وباقي المعتقلين وهيئة دفاعهم التي جعلت القاعة تهتز مرة أخرى ، مما جعل القاضي ''علي الطرشي'' يقرر رفع الجلسة وتأجيلها ليوم الاثنين 12 مـارس 2018.

 

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