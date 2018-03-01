فضيحة..زوج حصل صور فاضحة ديال مراتو رسلاتهم لعشيقها في الواتساب بطنجة..وها شنو وقع ليها ﻿

وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة مساء يوم أمس الخميس رجل وامرأة تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لتورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية .

"شوف تيفي"

وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة مساء يوم أمس الخميس رجل وامرأة تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لتورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فوقائع القضية، تعود إلى توصل خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لفتح تحقيق حول شكاية تتعلق بالخيانة الزوجية تقدم بها أحد الاشخاص في مواجهة زوجته بعدما اكتشف بالصدفة محادثات ساخنة لها بهاتفها المحمول مع شخص مجهول ، حيث تم الاستماع إلى الزوجة التي أنكرت التهمة الموجهة اليها و قدمت هاتفها الى الخلية كدليل لبراءتها ، حيث كان فارغا من اَي محادثات او صور تدينها ، لتقوم خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بإخضاع الهاتف لبحث تقني متطور و دقيق مكن من استرجاع عدد من الصور و المحادثات الساخنة التي توثق لعلاقة غير شرعية لها مع أحد الاشخاص .

وأكد المصدر ذاته أن خلية محاربة الجريمة المعلوماتية تمكنت من التوصل لشريك الزوجة في علاقتها الغرامية و الذي هو متزوج أيضا ليتم مواجهتهما بالدلائل المحصل عليها تقنيا و إشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت بايداعهما رهن تدبير الحراسة النظرية قصد التقديم .