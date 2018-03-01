غوارديولا يتلقى صفعة قوية بسبب كتالونيا ﻿

قرر الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يومه الجمعة تغريم الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الممتاز، بمبلغ 20 الف جنيه (نحو 28 ألف دولار) بسبب وضع شارة صفراء ترمز إلى إقليم كاتالونيا

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قرر الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يومه الجمعة تغريم الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الممتاز، بمبلغ 20 الف جنيه (نحو 28 ألف دولار) بسبب وضع شارة صفراء ترمز إلى إقليم كاتالونيا على ثيابه.

وحسب ما كشفته وكالة فرانس بريس للأنباء فإن الإتحاد الانجليزي سبق له أن فتح إجراء تأديبيا بحق غوارديولا في فبراير الماضي لإنه قام منذ نهاية العام الماضي، بوضع شريط أصفر اللون في كل مباراة ومؤتمر صحافي دعما لأربعة مسؤولين كاتالونيين مسجونين في اسبانيا، وأمهله حتى الخامس من مارس ليشرح أسباب ذلك.

وجاء رد غوارديولا بأنه يقبل الإتهام الموجه إليه بشأن رمز إقليم كاتالونيا، من دون أن يعتذر عن ذلك.

وأمضى غوارديولا، المزداد في سانت بدور في كاتالونيا، معظم مسيرته لاعبا ومدربا في برشلونة.