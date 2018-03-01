هام للمغاربة: هذه لائحة العطل المدرسية لسنة 2018 ﻿

"شوف تيفي"
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول لائحة العطل الخاصة بسنة 2018، سواء أيام العطل الدينية أو الأيام الوطنية.
وجاءت لائحة أيام العطل خلال سنة 2018 على الشكل التالي:
-الخميس 11 يناير " تقديم وثيقة الاستقلال"
- الثلاثاء 1 ماي "عيد الشغل"
- الجمعة 15 يونيو "عيد الفطر"
- الاثنين 30 يوليوز "عيد العرش"
-الثلاثاء 14 غشت " ذكرى وادي الذهب"
- الإثنين 20 غشت "ذكرى ثورة الملك والشعب"
-الثلاثاء 21 غشت "عيد الأضحى وعيد الشباب"
- الثلاثاء 11 شتنبر "رأس السنة الهجرية"
- الثلاثاء 6 نونبر "ذكرى المسيرة الخضراء"
-الأحد 18 نونبر "عيد الاستقلال"
- الثلاثاء 20 نونبر "عيد المولد النبوي"