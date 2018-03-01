 هام للمغاربة: هذه لائحة العطل المدرسية لسنة 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قصة صــادمة و بالفيديو..جْـرات عليها مولات الدار و منين مشات لدارهم لقات خوها كايدير الدعارة و منين هضرات على الحق قطع عليا الضوء و الماء | بووز

قصة صــادمة و بالفيديو..جْـرات عليها مولات الدار و منين مشات لدارهم لقات خوها كايدير الدعارة و

أم الفتاة اللي تاهمات الراقي الشهير مصعب بالاغتصاب..يتزوج ببنتي و يعطيها 60 مليون و نتنازلو ليه | بووز

أم الفتاة اللي تاهمات الراقي الشهير مصعب بالاغتصاب..يتزوج ببنتي و يعطيها 60 مليون و نتنازلو ليه

في خروج إعلامي مثير..سومادينا لشوف تيفي..ها علاش غنينا على كريستيانو و دَّخلنا الكبيدة فالكلمات | بووز

في خروج إعلامي مثير..سومادينا لشوف تيفي..ها علاش غنينا على كريستيانو و دَّخلنا الكبيدة فالكلمات

في أول تصــريح..حقائق مثيرة في قضية الراقي مُـصعب اللي شدوه البوليس بسباب الاغتصاب و ممارسة الجنس على مريضة دار ليها الرقية | بووز

في أول تصــريح..حقائق مثيرة في قضية الراقي "مُـصعب" اللي شدوه البوليس بسباب الاغتصاب و ممارسة الجنس

بالفيديو.. حوار بي ان سبورت مع المهدي كارسيلا يتحدث عن كأس العالم | بووز

بالفيديو.. حوار بي ان سبورت مع المهدي كارسيلا يتحدث عن كأس العالم

طريف...شاهد سامية أقريو تتحدث بالكازوية | بووز

طريف...شاهد سامية أقريو تتحدث ب''الكازوية''

شاهد.. تصديات وتدخلات المتألق ياسين بونو أمام الديبور | بووز

شاهد.. تصديات وتدخلات المتألق ياسين بونو أمام الديبور

يوسف نصيري لاعب ملقا و منتخب المغرب يتحدث عن مواجهة برشلونة | بووز

يوسف نصيري '' لاعب ملقا و منتخب المغرب '' يتحدث عن مواجهة برشلونة

فنان مغربي تحدى الإعاقة بكتابة المصحف كاملا‎ | بووز

فنان مغربي تحدى الإعاقة بكتابة المصحف كاملا‎

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

هام للمغاربة: هذه لائحة العطل المدرسية لسنة 2018

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 20:09 هام للمغاربة: هذه لائحة العطل المدرسية لسنة 2018 | بوليتيك
هام للمغاربة: هذه لائحة العطل المدرسية لسنة 2018
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول لائحة العطل الخاصة بسنة 2018، سواء أيام العطل الدينية أو الأيام الوطنية.

"شوف تيفي"

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول لائحة العطل الخاصة بسنة 2018، سواء أيام العطل الدينية أو الأيام الوطنية.

وجاءت لائحة أيام العطل خلال سنة 2018 على الشكل التالي:

 -الخميس 11 يناير " تقديم وثيقة الاستقلال"

- الثلاثاء 1 ماي "عيد الشغل"

- الجمعة 15 يونيو "عيد الفطر"

- الاثنين 30 يوليوز "عيد العرش"

-الثلاثاء 14 غشت " ذكرى وادي الذهب"

- الإثنين 20 غشت "ذكرى ثورة الملك والشعب"

-الثلاثاء 21 غشت "عيد الأضحى وعيد الشباب"

- الثلاثاء 11 شتنبر "رأس السنة الهجرية"

- الثلاثاء 6 نونبر "ذكرى المسيرة الخضراء"

-الأحد 18 نونبر "عيد الاستقلال"

- الثلاثاء 20 نونبر "عيد المولد النبوي"

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي يناير العطل فبراير وثيقة الاستقلال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..وزراء تخلفوا عن الحضور إلى مناظرة بفاس | بوليتيك

بالصور..وزراء تخلفوا عن الحضور إلى مناظرة بفاس

مثير وبالصورة.. وزير في البيجيدي حيد صباطو في اجتماع رسمي والفايسبوكيون يطلقون عليه النار بسخرية كبيرة | بوليتيك

مثير وبالصورة.. وزير في البيجيدي حيد ''صباطو'' في اجتماع رسمي والفايسبوكيون يطلقون عليه النار بسخرية كبيرة

نــايضة بالمعقول. ضجيج وصراخ في محاكمة الزفزافي ورفاقه.. ومشادات كـلامية بين الوكيل العام وهيئة دفاع المعتقلين جعلت القاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

نــايضة بالمعقول. ضجيج وصراخ في محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه.. ومشادات كـلامية بين الوكيل العام وهيئة دفاع المعتقلين جعلت القاضي يتخذ هذا القرار

الجنرال حرمو يعفي مسؤولين بالدرك بينهم كولونيل | بوليتيك

الجنرال حرمو يعفي مسؤولين بالدرك بينهم كولونيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 10 مارس 2018 | الطقس
منذ 3 ساعات

أحوال الطقس : 10 مارس 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 مارس 2018 | شوف تيفي

واش فراسك..هاكيفاش تجنبوا حساسية الربيع | واش فراسك

واش فراسك..هاكيفاش تجنبوا حساسية الربيع

أغنية Je taime بصـوت رائـع | خارج البلاطو

أغنية Je t'aime بصـوت رائـع

﻿

آخر المستجدات

قصة صــادمة و بالفيديو..جْـرات عليها مولات الدار و منين مشات لدارهم لقات خوها كايدير الدعارة و منين هضرات على الحق قطع عليا الضوء و الماء | بووز
منذ 9 دقائق

قصة صــادمة و بالفيديو..جْـرات عليها مولات الدار و منين مشات لدارهم لقات خوها كايدير الدعارة و

أم الفتاة اللي تاهمات الراقي الشهير مصعب بالاغتصاب..يتزوج ببنتي و يعطيها 60 مليون و نتنازلو ليه | بووز

أم الفتاة اللي تاهمات الراقي الشهير مصعب بالاغتصاب..يتزوج ببنتي و يعطيها 60 مليون و نتنازلو ليه

في خروج إعلامي مثير..سومادينا لشوف تيفي..ها علاش غنينا على كريستيانو و دَّخلنا الكبيدة فالكلمات | بووز

في خروج إعلامي مثير..سومادينا لشوف تيفي..ها علاش غنينا على كريستيانو و دَّخلنا الكبيدة فالكلمات

في أول تصــريح..حقائق مثيرة في قضية الراقي مُـصعب اللي شدوه البوليس بسباب الاغتصاب و ممارسة الجنس على مريضة دار ليها الرقية | بووز

في أول تصــريح..حقائق مثيرة في قضية الراقي "مُـصعب" اللي شدوه البوليس بسباب الاغتصاب و ممارسة الجنس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.