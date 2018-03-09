نعيمة سميح في صحة جيدة وتعد معجبيها بعودة قريبة إلى الغناء ﻿

نشرت يومه الخميس،صفحة تحمل اسم الفنانة المغربية نعيمة سميح تدوينة..أكدت أن الفنانة المغربية، تنعم بصحة جيدة، ولم تكن تعاني من أي مرض أو وعكة صحية مؤخرا.

شوف تيفي:

نشرت يومه الخميس،صفحة تحمل اسم الفنانة المغربية نعيمة سميح تدوينة..أكدت أن الفنانة المغربية، تنعم بصحة جيدة، ولم تكن تعاني من أي مرض أو وعكة صحية مؤخرا.

و كشفت التدوينة أن صاحبة الحنجرة الذهبية تعد معجبيها بعودة فنية قريبا." قائلة:"السيدة نعيمة سميح لا تعاني شيئا ...فقط اشاعات بل بالعكس تتمتع بصحة جيدة مؤخرا ولله الحمد وتبعث قبلاتها وتحياتها لجمهورها العريض ....وقريبا ستطل عليكم تنتظر فقط الفرصة المناسبة المرجو النشر ليعلم الجميع الحقيقة"

وتظل نعيمة سميح حنجرة لن تتكرر في تاريخ المغرب في مجال الأغنية المغربية العصرية وآفتقد الجمهور الذواق للفن الأصيل صوتها الشجي.