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الجنرال حرمو يعفي مسؤولين بالدرك بينهم كولونيل

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 19:20 الجنرال حرمو يعفي مسؤولين بالدرك بينهم كولونيل | بوليتيك
الجنرال حرمو يعفي مسؤولين بالدرك بينهم كولونيل
أمر الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو قائد الدرك الملكي بشكل رسمي بإعفاء مسؤولين بالدرك بعد تحقيقات لجنة خاصة، من بينهم ''كولونيل'' يعمل قائدا جهويا للدرك، بعد أن ارتكب أفعالا مسيئة للجهاز وتسببه في فوضى

"شوف تيفي"

أمر الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو قائد الدرك الملكي بشكل رسمي بإعفاء مسؤولين بالدرك بعد تحقيقات لجنة خاصة، من بينهم "كولونيل" يعمل قائدا جهويا للدرك، بعد أن ارتكب أفعالا مسيئة للجهاز وتسببه في فوضى بمركز يخضع لنفوذه الترابي.

 وحسب ما أوردته يومية المساء فقد أشرف مسؤولون مركزيون على التحقيقات مع "الكولونيل" المعين قبل سبعة أشهر بالجديدة، والذي نسبت إليه سلوكات تتجلى في اقتحامه مركز الدرك الملكي، الطريق السيار بمنطقة سيدي اسماعيل، والدخول في حالة هيستيرية مع العاملين به، وإحداث خسائر مادية بسيارتين، وإنزال وابل من السب والقذف على العاملين بالمركز نفسه.

 وأشارت اليومية إلى أنه سبق لها الكشف عن قرارات قيادة الدرك الملكي، التي همت رؤساء سريات للدرك الملكي بالنيابة، تم توقيفهم عن أداء مهامهم دون اتخاذ قرار نهائي في حقهم، بالموازاة مع توجيه استدعاءات لمسؤولين عن سريات للدرك، سبق أن زارتهم لجن تفتيش خاصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النفوذ الترابي الدرك الملكي كولونيل

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